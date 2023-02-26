MTA ile Sudanlı GRAS iyi niyet anlaşması imzaladı

Sudan Maden Bakanlığındaki imza törenine, MTA Company Limited Genel Müdürü Dr. Adem Akdemir, Maden Tetkik ve Arama Uluslararası Madencilik AŞ (MTAIC) Genel Müdür Yardımcısı Ramazan Sarı, MTAIC Sudan Ülke Direktörü Yunus Badem, GRAS Genel Müdürü Muhammed Said Zeynelabidin, Genel Müdür Yardımcısı Osman Hasan Abdulkadir ve Türkiye’nin Hartum Büyükelçiliği Üçüncü Katibi Muhammed Burak Zembat katıldı.

İyi niyet anlaşması, MTAIC’nin GRAS personeline laboratuvar, yazılım ve mesleki eğitim desteğini kapsıyor.

Yeraltı zenginlikleri ile bilinen Doğu Afrika ülkesi Sudan'da, altının yanı sıra demir, bakır, krom, çinko, mika, gümüş gibi maden rezervleri bulunuyor.

Sudan Merkez Bankasına göre, ülke, geçen yılın ilk çeyreğinde 720 milyon dolar değerinde yaklaşık 12 ton altın ihraç etti.

Sudan Ticaret Odaları Birliği Başkanı Nadir el-Hilali, daha önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Madencilik alanında da çok büyük fırsatlar var ve bu altınla sınırlı değil. Krom, bakır, demir, mika ve çok sayıda maden çıkarılabilir. Bunun meyvesini elde etmek için altyapıya ihtiyaç var. Altyapı da büyük bir yatırım alanı." ifadelerini kullanmıştı.