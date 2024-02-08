NASA'da işten çıkarmalar başlıyor: Gelecek projeleri etkileyebilir

Bütçe sorunları, NASA'nın robotik gezegen keşifleri için en kritik birimi olan Jet İtki Laboratuvarı’nda (JPL) işgücünü yaklaşık yüzde 8 oranında azaltmaya zorladı.

JPL yetkililerinin yaptıkları açıklamaya göre kesintiler yaklaşık 530 çalışanı ve 40 yükleniciyi etkileyecek.

Donanımhaber'de aktarılana göre, işten çıkarmaların JPL’in hem teknik hem de destek alanlarında hissedileceği belirtilirken bütçe ödeneğine uymak için bunun acı verici ancak gerekli olduğunun altı çizildi.

JPL, federal olarak finanse ediliyor olsa da California Teknoloji Enstitüsü tarafından yönetiliyor. JPL, NASA'nın Mars'taki Curiosity ve Perseverance gezgin misyonları gibi büyük çaplı bilim projelerinin çoğuna liderlik ediyor. Dolayısıyla buradaki işten çıkarmaların etkisi devam eden ve gelecek projelerde hissedilebilir.