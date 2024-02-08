Tesla'da panikleten soru: Her çalışanın rolü kritik mi?

Bloomberg News'in haberine göre, Tesla, yöneticilerine, çalışanlarının her birinin pozisyonunun kritik olup olmadığını sordu. Bu uygulama şirket genelinde işten çıkarma korkusu yarattı.

Konu hakkında bilgisi olan bazı kişilerin aktardığına göre Tesla, bazı çalışanların iki yılda bir yapılan performans incelemelerini iptal ettikten sonra yöneticilerine her bir iş için tek satırlık bir soru gönderdi.

Söz konusu uygulama, Tesla CEO’su Elon Musk'ın fiyat indirimlerine rağmen bu yıl satış büyümesinin yavaşlayacağı konusunda uyarmasının ardından geldi. Tesla'nın önderlik ettiği yenilenen indirim hamlesine rağmen, Çin'in önde gelen otomotiv pazarında araç satışları talebin yavaşlaması nedeniyle Ocak ayında ilk aya göre düşüş kaydetti.

ABD'li otomobil üreticisi aynı zamanda Çin'in BYD'sine yapılan satışlarda da lider elektrikli otomobil üreticisi olma konumunu kaybetti.