Navlungo, eBay’in resmi lojistik partneri oldu

Navlungo, uluslararası lojistik hizmetlerine uzmanlaşmış bir dijital asistan olarak eBay ile iş birliği temelinde kullanıcılara bir dizi avantaj sunuyor. Bu avantajlar, ücretsiz mağaza aboneliği, özel eBay danışmanı atama ve yüzde 80 indirimli promosyonlu listelemeyi içeriyor.

Ücretsiz Mağaza Aboneliği, Navlungo panelinden eBay kullanan satıcılar için ilk başlangıçta ve takip eden 3 ay boyunca ücretsiz. Özel eBay danışmanı, kullanıcılara 12 ay boyunca telefon ve/veya e-posta yoluyla kişisel destek sağlıyor, böylece eBay'i en verimli şekilde kullanmalarına yardımcı oluyor. Son olarak, satıcılar daha fazla müşteriye ulaşmak için kullanabilecekleri promosyonlu listeleme özelliğini yüzde 80 indirimli olarak kullanabiliyor.

"Türk alıcılarının satın alma eğilimi eBay satıcılarıyla aynı yönde ilerliyor”

Navlungo Kurucu Ortağı ve CEO’su İsa Korkmaz, eBay'de ücretsiz kargo seçeneğinin alıcıları çekmek ve görünürlüğü artırmak için en popüler yöntemlerden biri olduğunu belirtiyor. Korkmaz, “eBay'de gerçekleşen tüm alışverişlerin yüzde 71'i ücretsiz kargo seçeneği ile gönderildiğinden, bu seçeneğin alıcıları oldukça teşvik ettiği açıkça görülüyor. Hem eBay alıcıları hem de satıcıları, kargo maliyetlerine büyük önem vermekte. Navlungo olarak, bu konuya odaklanarak Türk satıcılarını gereksiz lojistik maliyetlerinden koruyoruz." dedi.

eBay'in dünya genelinde 190'dan fazla pazarda alıcıları ve satıcıları bir araya getirdiğini ve 2022'de Amazon'dan sonra en çok ziyaret edilen ikinci çevrimiçi pazar yeri olduğunu belirten Korkmaz, şunları kaydetti: “Türkiye'nin 2023 Eylül ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 artarak 22,7 milyar doları buldu. Ocak-Eylül dönemindeki 9 aylık ihracat ise 187,5 milyar doları aştı. Bu başarıda otomotiv, hazır giyim, elektronik ve çelik gibi sektörler öne çıkarken, elektronik ve aksesuarlar eBay'in en popüler kategorilerini oluşturuyor. Ayrıca, eBay verilerini analiz ettiğimizde, elektronik ve aksesuarların toplam eBay satışlarının yüzde 16,4'ünü oluşturduğunu ve bu kategorilerin eBay'in en popüler kategorileri olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda, giyim ve aksesuarlar platformda satılan tüm ürünlerin yüzde 16'sını temsil ediyor. Bu veriler, Türk alıcılarının satın alma eğiliminin eBay satıcılarıyla aynı doğrultuda olduğunu gösteriyor. Ülke bazında bir değerlendirme yaparsak, Eylül ayında en fazla ihracat yapılan ülkelerin başında ABD bulunuyor. eBay platformunda ise, Amerika Birleşik Devletleri, tüm satıcıların yüzde 31'ini oluşturarak en fazla eBay satıcısına sahip ülkeler listesinde başı çekiyor.”