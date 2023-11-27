Nef Arsa, yeni satış ofisini Diyarbakır'da açtı

Nef, 'Nef Arsa'ları, Türkiye'nin önde gelen şehirlerinde yeni sahipleriyle buluşturmaya devam ediyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Konya, Antalya, Sakarya, Gaziantep ve Bursa’nın ardından Nef Arsa, Türkiye’deki 31’inci ofisini Diyarbakır’da açtı. Nef Arsa’nın Almanya’da ise 9 ofisi bulunuyor. Diyarbakır Merkez Kayapınar ilçesindeki Fırat Mahallesi Mezopotamya Bulvarı'nda misafirlerini ağırlayacak olan satış ofisi, Nef Arsa'yı daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

Son iki yılda 3,5 milyon metrekare arsa satışı gerçekleştiren Nef Arsa, Sakarya'dan Assos'a, Beynam'dan Kaz Dağları'na, Çanakkale Köseler'den Dikili’ye, Ankara’dan Gaziantep’e, Nef Arsa'nın geniş ve çeşitli proje yelpazesi artık 30’un üzerinde satış ofisi aracılığıyla tanıtılıyor.

Tüm Nef Arsa lokasyonlarında yüzde 0,99 oranında banka kredisi fırsatı ve 24 aya varan vade seçenekleri sunan Nef Arsa projelerinde modüler ev sistemleri de Nef mimari tasarım ve uygulama güvencesi ile sağlanıyor.

Nef Arsa Satış Direktörü Emre Erkan, Nef Arsa'nın 5 yıldır sektör içerisinde olduğunu belirterek, "Bir arsadan başlıyorsunuz, biz o arsanın geliştirmesini yapıyoruz, teknik konularını ve altyapısını hallediyoruz. Daha sonra projeyi teslim ettiğimiz zaman evinizi üstüne yapabiliyorsunuz ve bu evinizi önce bütçeniz kadar bir kısmını sonra ekleyerek yapabiliyorsunuz. Aslında bir nevi kademeli ev alma sistemi de diyebiliriz arsa yatırımı için." ifadelerini kullandı.

Sene sonu hedefi, 40 ofise ulaşmak

2023 sonu itibarıyla 40’a yakın ofise ulaşacaklarını belirten Erkan, “Nef Arsa gitgide büyüyor çünkü çok fazla talep var, arsa şu anda gayrimenkul piyasasında en çok talep gören ürün. Özellikle Anadolu'dan çok fazla talep var. Yatırım yapmak, güvenli yatırım yapmak aslında bir ihtiyaçtır." dedi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Gaziantep'in ardından 2'inci satış ofislerini Diyarbakır'da açtıklarını anlatan Erkan, "Diyarbakır da bizim çok talep gördüğümüz bir şehir, biz de çok büyük bir heyecanla buranın açılışını yaptık. Diyarbakır'ı seçmemizin en önemli sebeplerinden biri de Diyarbakır inanılmaz bir atılım içinde. Yatırım alıyor, yatırım yapıyor. Diyarbakır büyüdüğü, bizim ürünümüz de aslında bir yatırım ürünü olduğu için burası çok büyük bir potansiyel ve çok büyük bir fırsat.” şeklinde konuştu.