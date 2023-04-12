Nivogo’dan döngüsel mağaza atağı

YENER KARADENİZ / İSTANBUL

Tüketim ekonomisi endüstriyel devrim ile çok önemli bir değişim yaşadı. Geçmişte bir ürün tamir edilerek birkaç nesil kullanılabilirken bu anlayış yerini al-kullan-at diye tabir edilen lineer ekonomiye bıraktı. Bugün dünyada yılda üretilen 100 milyar parça giysinin yüzde 85’i aynı yıl içinde atığa dönüşüyor. Sadece iade sürecinde formu bozulduğu için satılamayan ürünlerin oranı markaya göre değişmekle birlikte yüzde 10’u aşıyor. İşte Nivogo, bu aşamada devreye girerek döngünün dışına çıkan bu ürünleri yeniden ekonomiye kazandırıyor.

Nivogo, hem bireysel hem de marka tarafında döngünün dışına çıkan ürünlerin tamir ve bakımını yaparak yeniden ekonomiye kazandırmak amacıyla 2,5 yıl önce Arnas Akbaş ve Ali Cem Yücedağ tarafından kurulmuş. İşe inanan ilk isimlerden biri de Oyuncu Aras Bulut İynemli olmuş. Nivogo’ya yatırım yapan isimlere daha sonra Fırat İşbecer ve Önder Öztarhan gibi iş insanları eklenirken son olarak Akiş Gayrimenkul de yatırımcılar arasında yer almış. Geçen yıl mayıs ayında 10 milyon doları bulan şirket değerlemesinin bu yıl çarpan etkisiyle önemli bir tutara ulaşması bekleniyor. Öte yandan marka yıl sonuna kadar mağaza sayısını da 25’e çıkaracak.

Partner sayısı 20’yi aştı

Nivogo’nun 2,5 yılda geldiği noktayı ve yeni dönem hedeflerini Kurucu Ortaklardan Arnas Akbaş ile konuştuk. İlk 2 yılda hacim itibari ile Türkiye’nin en hızlı büyüyen start-up’ı olduklarını belirten Akbaş, ilk 1-1,5 yılı teknoloji ve altyapı geliştirmelerine harcadıklarını anlattı.

Partner arayışına yakın zamanda başladıklarını vurgulayan Akbaş, halihazırda 20’nin üzerinde global ve yerel marka ile iş birliği içinde olduklarını ve bu sayının her geçen gün arttığını söyledi. Akbaş, mağazalarında 50’nin üzerinde markanın ürünlerinin satıldığını bilgisini paylaştı. Partnerlik kısmında işe ilk inanan marka Boyner olmuş. Devamında Jimmy Key, Levi’s, Lacoste, New Balance, Decathlon gibi birçok dev Nivogo’nun partner ağına katılmış.

AVM’lerde toplama noktaları

Nivogo, yakın zamanda bireysel kullanıcılardan da ürün kabul etmeye başlamış. Şu an için hacmin yüzde 70’inin marka, yüzde 30’a yakının da bireysel kullanıcı ürünlerinden oluştuğunu aktaran Akbaş, bu oranın bireysel kullanıcı lehine artması için çalışma yaptıklarını anlattı. Bireysel ürünler şimdilik mağazalarda toplanıyor ancak Akbaş, partner mağazalar ya da AVM’lerde toplama noktaları oluşturmaya yönelik altyapı çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Tüketiciler, döngüsel ekonomiye kazandırmak istedikleri ürün için ön fiyat teklifini de Nivogo uygulaması üzerinden alabiliyor. Tüketici getirdiği ikinci el ürün karşılığında elde ettiği Nivo puan karşılığında alışveriş de yapabiliyor. Ürün fiyatları ise algoritmalarla belirleniyor. Yenilenmiş ürün, sıfır ürünün yarısından daha düşük fiyatla tüketiciye sunuluyor. Akbaş, “Amacımız insanların kullanmadığı herhangi bir ürünü bir dakika bile tutmamasını sağlayacak altyapıları kurmak. Mottomuz ‘hayata döndür’. 6 aydır bir yerden bir yere hareket etmeyen şey atıldır, israftır” diyor.

Ekonomik kaygı ön planda

Peki bu ürünlere talep nasıl? Arnas Akbaş, bu noktada markaların kapıldıkları bir hataya dikkati çekerek şu görüşleri paylaşıyor: “İnsanların sürdürülebilirlik hassasiyetinin artmasının aslında ekonomik olarak harekete yeteceğini düşünüyor.

Bu yeni jenerasyonda doğru bir önerme olabilir ama daha büyük grupta Türkiye hala alışveriş alışkanlıklarında enflasyonun da etkisi ile ekonomiyi önceliklendiren bir ülke. Bu tarafta aynı anda iki duyguya da dokunduğumuz için talepte karşılık bulmama şansımız yoktu. Kimisi sorumlu alışveriş için, kimisi de ekonomik kaygılar ile geliyor. Ama ekonomik kaygılar ile gelen insan sayısı çok daha fazla olsa da mağazadan çıktığında sorumlu alışverişi öğrenerek çıkıyor. Alışverişimizin yüzde 55’i tekrar gelen müşterilerden oluşuyor.”

İlk Nivogo mağazası, lüks kategoride faaliyet gösteren AVM’lerden Akasya’da açıldı. Akbaş, “İkinci mağazamız Maltepe Park’ta açıldı. Sonra Kale Center ve Neomarin AVM’de mağaza açtık. Yıl sonuna kadar 25 mağazaya ulaşacağız. Bunun 15’i istanbul’da kalanlar da İzmir, Ankara ve Bursa gibi büyük şehirlerde olacak. Shop in shop’larımız da olacak” diye konuştu.

Terzi ve lostra yetiştirmek için akademi kurdu

Nivogo, hem marka hem de bireyselden gelen ürünleri, Gebze’de ayda 500 bin ürün kapasiteli tesisinde yeniliyor. 100 kişilik bir yenileme ekipleri olduğunu söyleyen Akbaş, “Yenileme ekibimiz her geçen gün büyüyor. Şu anda ayda 100-150 bin ürün yeniliyoruz” dedi. Yenileme kültüründen uzaklaştıkça bu alanda faaliyet gösteren zanaatkarların sayısının da azaldığına dikkat çeken Akbaş, “Yeni jenerasyonda lostra, terzi yetişmiyor. Biz bir terzi aradığımızda başvuruların yaş ortalaması 55-60. Lostrada daha da yüksek. Yakın zamanda stratejik bir karar aldık ve ‘Nivo Akademi’ kurarak lostra ve terzi yetiştirmeye başladık” diye konuştu.