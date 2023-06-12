EKONOMİ/BURSA

Marmara bölgesinin yapı malzemeleri ve yapı mobilyaları sektörüne yön veren firması Numan Kaleli; Bursa, Eskişehir ve İstanbul’un ardından Çanakkale’de de kapılarını açtı. Altyapı, üstyapı, su ve doğalgaz tesisat malzemeleri, seramik ve banyo ürünleri, yapı kimyasalları, parke, mutfak mobilyaları, iç oda kapıları ve çelik kapılar gibi yapı malzemeleri alanında seçkin markaların ana bayiliğini yaparak müşterileri ile buluşturacak olan Numan Kaleli Çanakkale’nin en büyük yapı malzemeleri mağazasını açtı.

Açılış kokteyline; Numan Kaleli Yönetim Kurulu Başkanı Cem Kaleli, NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Müteahhitler Birliği Başkanı Salih Yıldız, yapı sektöründe faaliyet gösteren firmalar, basın mensupları ve davetliler yoğun katılım gösterdi.

Çözüm merkezi olacak

Ev modasına hizmet eden yapı mobilyaları konusunda mutfak mobilyasında Viena, banyo dolaplarında Viesta markaları ile estetiği, şıklığı ve konforu kullanıcılarının yaşam alanlarına taşıyan Kaleli, her zevke hitap eden koleksiyonlarıyla misafirlerini artık Çanakkale mağazasında da ağırlayacak. Firma, 2.200 metrekare ve 6 katlı binasında mimari destek, güçlü satış ve lojistik ağı, müşteri odaklı yaklaşımıyla tüm iş ortakları için Çanakkale’de de çözüm merkezi olmayı amaçlıyor.

NG Kütahya Seramik ana bayisi olan Kaleli; NG Kütahya Seramik’in doğadan ilham alarak tasarladığı, 2023 yılının en iddialı koleksiyonları arasında yer alan Stardust, Soft Touch ve S3D başta olmak üzere inovatif ebatlı koleksiyonlarının yanı sıra Loren, Tosca, Metronorm, Delmar, Osso, Reval, Milestone, Flam, Vista ürünleri Kaleli Çanakkale mağazasında sergiliyor.