  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Odeabank'ın satışına onay çıktı: İşte yeni sahibi...
Takip Et

Odeabank'ın satışına onay çıktı: İşte yeni sahibi...

Rekabet Kurulu, Odeabank'ın tek kontrolünün nihai olarak Abu Dhabi Developmental Holding tarafından devralınmasına onay verdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Odeabank'ın satışına onay çıktı: İşte yeni sahibi...
Takip Et

Odeabank'ın Abu Dabi merkezli yatırım ve holding şirketi ADQ'ya satışına onay çıktı.

Rekabet Kurulu, Odeabank'ın tek kontrolünün ADQ Financial Services LLC aracılığıyla nihai olarak Abu Dhabi Developmental Holding Company P.J.S.C. tarafından devralınması işlemine izin verdi.

Abu Dhabi Developmental Holding Company (ADQ), Odeabank'ın sermayesinin yüzde 96'sını satın almak için Bank Audi liderliğindeki konsorsiyumla anlaşmıştı.

14 yıl sonra el değiştirdi

Böylece 2012 yılında BDDK'dan sıfırdan kurulma lisansı alarak Türk bankacılık sektörüne giren Odeabank aradan geçen 14 yıl sonra el değiştirdi.

Cnbc-e'nin aktardığına göre anlaşmada, Bank Audi'nin yüzde 76,419 payının yanında, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (European Bank for Reconstruction and Development, "EBRD") yüzde 8,009, Uluslararası Finans Kurumu (International Finance Corporation, "IFC") yüzde 6,362, IFC FIG Investment Company S.a.r.l yüzde 3.426 ve Mohammad Hassan Zeidan yüzde 1,780 oranındaki paylarını ADQ'ya satmayı kabul etmişti.

ADQ'nun yaklaşık 250 milyar dolarlık büyüklüğü olduğu belirtiliyor.

Odeabank 2012'de faaliyete başladı

Beyrut merkezli Bank Audi'nin Türkiye'deki yüzde 100 iştiraki olan Odeabank 28 Ekim 2011'de Türkiye'de mevduat bankası olarak kurulma iznini aldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından 2 Ekim 2012 tarihinde faaliyet izni onaylanan Odeabank 533 milyon 520 bin TL ödenmiş sermayesi ile faaliyete başladı.

Ülke genelinde 15 şehirde 41 şubesi bulunan Odebank'ta yaklaşık 1300 kişi çalışıyor.

Bakanlık ifşa etmişti! Sucukta hile yapan şirket, konkordato ilan ettiBakanlık ifşa etmişti! Sucukta hile yapan şirket, konkordato ilan ettiEkonomi
Konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinde son durum! İşte en düşük oranlar...Konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinde son durum! İşte en düşük oranlar...Ekonomi
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 28 Mart 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 28 Mart 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Ticaret Bakanlığı'ndan fahiş fiyata 200 milyon TL cezaTicaret Bakanlığı'ndan fahiş fiyata 200 milyon TL cezaEkonomi

 

Şirket Haberleri
İş Bankası'ndan sosyal medyadaki iddialara ilişkin açıklama
İş Bankası'ndan sosyal medyadaki iddialara ilişkin açıklama
Türkiye’nin ünlü sağlık üreticisi Fransa’ya satıldı
Türkiye’nin ünlü sağlık üreticisi Fransa’ya satıldı
Ziraat Bankası'na 930 milyon dolarlık uzun vadeli dış finansman!
Ziraat Bankası'na 930 milyon dolarlık uzun vadeli dış finansman!
Pegasus'tan Ramazan Bayramı tatili için 157 ek sefer
Pegasus'tan Ramazan Bayramı tatili için 157 ek sefer
Novartis Türkiye'den Acil İhtiyaç Projesi Vakfı iş birliğiyle Hatay'a anlamlı destek 
Novartis Türkiye'den Acil İhtiyaç Projesi Vakfı iş birliğiyle Hatay'a anlamlı destek 
EFG yerli malı belgesiyle Vietnam’a ihracata başladı
EFG yerli malı belgesiyle Vietnam’a ihracata başladı