Ticaret Bakanlığı'ndan fahiş fiyata 200 milyon TL ceza

Ticaret Bakanlığı, Ramazan ayı boyunca piyasalarda fiyat istikrarını sağlamak ve tüketici haklarını korumak amacıyla sürdürdüğü denetimlerin sonuçlarını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, haksız ve fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen toplam 9 bin 926 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 200 milyon 900 bin lira idari para cezası uygulandı.

Bakanlık, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Ramazan süresince gıda ve temel ihtiyaç ürünlerinde fiyat denetimlerinin aralıksız sürdürüldüğünü, tespit edilen aykırılıklara karşı gerekli işlemlerin kararlılıkla yapıldığını vurguladı.

Açıklamada, piyasa istikrarını bozan uygulamalara karşı mücadelenin Ramazan sonrasında da devam edeceği belirtildi.