Onur Market’ten elektrikli araç şarj istasyonları yatırımı

Süpermarket zinciri Onur Market, Onlife Charge markası ile elektrikli araç şarj istasyonları kurma yolunda önemli bir adım attı. Onlife Charge istasyonlarının kurulumuna İstanbul’daki mağazalarında başlayan Onur Market, önümüzdeki dönemlerde bu hizmeti Türkiye genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyor. Aynı zamanda Özen Grup bünyesindeki tüm araç filosunu da elektrikli taşıtlara dönüştürmeyi planlıyor. Araç filosunun elektrikli araçlara çevrilmesi ile karbon ayak izini azaltmış ve çevre temizliğine de katkı sağlamış olacak. Onur Market müşterileri, alışveriş yaparken aynı zamanda elektrikli araçlarını şarj ederek, zamandan da tasarruf edecekler.

“Müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyoruz”

Konu hakkında açıklama yapan Onur Market Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özen, "Farklı ve yenilikçi hizmetlerle alışverişçilerimizin memnuniyetini artırmayı hedefliyoruz. Yeni sunduğumuz hizmetle, elektrikli araç sahiplerine zaman kazandırırken, aynı zamanda çevre dostu bir yaşam tarzını da destekliyor. Bu, hem müşterilerimiz hem de genel olarak çevremiz için önemli bir kazanımdır. Elektrikli araçların kullanımı dünya genelinde artmakta ve bu durum, sürdürülebilir bir geleceğe giden yolun açık bir göstergesi. Onur Market, her zaman değişimin bir parçası olmayı ve elektrikli araçların kullanımını teşvik etmeyi hedefliyor. Onur Market olarak sürdürülebilir bir geleceğe yatırım yapan öncü bir şirketi olmaya, müşteri deneyimini geliştiren hizmetler sunmaya ve topluma katkı sağlamaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.