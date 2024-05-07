OpenAI, Stack Overflow ile güçlerini birleştiriyor

Bloomberght'nin haberine göre OpenAI, daha güçlü bir yapay zeka için Stack Overflow ile güçlerini birleştiriyor.

Bu stratejik işbirliği, yüksek teknik içerikli konularda dünyanın önde gelen bilgi platformu Stack Overflow'un uzmanlığını ve OpenAI tarafından oluşturulan türünün en iyisi LLM modellerini bir araya getirecek.

Bu iş birliği ile ChatGPT kullanıcıları, OverflowAPI entegrasyonu sayesinde Stack Overflow platformunda birikmiş doğru, güvenilir ve topluluk tarafından doğrulanmış bilgilere doğrudan ulaşabilecek. Bu, geliştiricilere kod yazarken veya programlama sorunlarına çözüm ararken zaman tasarrufu sağlayacak. Stack Overflow’un topluluğu tarafından oluşturulmuş 59 milyon soru-cevap arşivi, OpenAI’nin yapay zeka teknolojisiyle birleşerek geliştiricilerin projelerine odaklanmalarına olanak tanıyacak ve doğru bilgiye daha hızlı erişim sağlayacak.

Entegrasyonun ilk özellikleri 2024 ilk yarısında kullanıma sunulacak

Yapılan açıklamaya göre, OpenAI kullanıcıları ve geliştiriciler, ChatGPT üzerinden Stack Overflow’un topluluk tarafından doğrulanmış, güvenilir teknik verilerine erişebilecek. Bu, geliştiricilerin karşılaştıkları sorunlara en hızlı ve doğru çözümü bulmalarını sağlayacak. İş birliği kapsamında OpenAI, Stack Overflow’un topluluk geri bildirimlerinden ve OverflowAPI’sinden gelen teknik bilgilerle modellerinin performansını geliştirecek. Böylece yapay zeka destekli çözümler, daha hassas ve kapsamlı hale gelecek.

İlk entegrasyonun ve özellik setinin, 2024’ün ilk yarısında kullanıma sunulacağı bildirildi. OpenAI ve Stack Overflow, bu iş birliğinin teknoloji topluluğu için en iyi şekilde işlemesi ve herkesin yararına olacak bir ortam yaratılması amacıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

OpenAI’nin Operasyon Müdürü Brad Lightcap, işbirliğiyle ilgili “Stack Overflow ile kurduğumuz bu güçlü ortaklık, hem kullanıcılarımıza hem de geliştirici topluluğuna her iki platformda da üstün bir deneyim sunacak. Farklı kültürler, diller ve endüstrilerden öğrendiğimiz bilgiler, modellerimizin herkes için çalışmasına yardımcı oluyor” değerlendirmesinde bulundu.