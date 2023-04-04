ORGE CEO'su hedeflerini açıkladı

Türkiye'deki büyük ölçekli projelerin elektrik taahhüt işlerini gerçekleştiren Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş., bu yıl 25’inci yaşını kutluyor. AKM, Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu gibi birçok dev projenin elektrik taahhüt işlerini tamamlayan şirket, bu alandaki başarısını yenilenebilir enerjiye alanına taşıma kararı aldı. ORGE'nin CEO’su Nevhan Gündüz, “2023 yılında vizyonumuz yeşil ekonominin öncülerinden biri olmak. Küresel iklim krizine karşı çözümler üzerinde yoğunlaşarak gelecek kuşaklara daha yaşanır bir dünya bırakmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Türkiye’de raylı sistemlerin elektrik işleri alanında sektör liderliğini sürdürmeye devam ederek ülkemizin lider elektrik taahhüt şirketi olma hedefiyle 2023 yılını karşıladık. Bunu takiben, gücümüzü global arenaya taşıyarak yurt dışı projelerde görev almayı ve Avrupa’da ilk 5 elektrik taahhüt şirketi arasında yer almayı hedefliyoruz. 2030 yılına kadar bu hedefimizi gerçekleştirmek adına elimizden gelen gayreti göstereceğiz” diye konuştu.

MERKEZDE SOLAR ENERJİ VAR

Nevhan Gündüz, yenilenebilir enerji tarafında ilk etapta çalışmalarının merkezine solar sistemleri ve bu alandaki en yeni teknolojileri koyduklarını vurguladı. Gündüz, şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu alanda ilk projemiz olma özelliği taşıyan; İstanbul, Ordu, Giresun, Muğla, Samsun, Sinop, Eskişehir, Zonguldak, Bitlis illerinde bulunan ve sayıları 19’u bulan Araç Muayene İstasyonlarına Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulumuna yönelik TÜVTÜRK GES Projemizde kurulumlarımız hızla devam ediyor. İstanbul-Silivri’de inşası devam eden Göncay Plastik Tesisinin Çatı GES Projesi’ne de başladık. Devamlı suretle, elektrik-enerji-yenilenebilir enerji teknolojileri alt sektör çeşitlendirilmesine yönelik uygulamaları takip ediyor, iş birliği arayışlarında bulunuyoruz. Önümüzdeki 3-4 yıl içinde, gelirlerimizin hatırı sayılır bölümünü gerek yurt içi gerek yurt dışı yenilenebilir enerji projelerinden elde etmeyi hedefliyoruz.”

2022 YILI BAŞARILI GEÇTİ

Rusya-Ukrayna savaşı, Avrupa’da yaşanan enerji krizi, kurdaki artış ve emtia fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar gibi tüm olumsuzluklara rağmen 2022 yılını başarılı bir şekilde kapattıklarını kaydeden Gündüz, “Zor geçen 2 yılın ardından 2022 yılının tüm sektörler için yeni bir başlangıç yılı olacağını düşünüyorduk. Henüz ilk çeyrek sonlanmadan Ukrayna’da patlak veren olumsuz durum kur ve kurdan bağımsız olarak emtia fiyatlarında da dalgalanmaya sebep oldu. Bunlara ek olarak yıl içinde patlak veren enerji krizi gelişmekte olan ülkelerin yanı sıra gelişmiş ülkelerin de bir numaralı gündemi haline geldi. Tüm bu olumsuzluklara rağmen gerek yeni iş alımları gerek devam eden iş büyüklüğü gerekse finansal ve operasyonel performans anlamında tarihimizin en başarılı dönemini geride bıraktık” diye konuştu.

2022 yılındaki projeleri hakkında da bilgi veren ve 2023 hedeflerini paylaşan Nevhan Gündüz, şöyle devam etti: “2022 yılında bizleri gururlandıran iki açılış gerçekleşti. Bunlardan ilki, 800 metre hat uzunluğuna sahip Hisarüstü-Aşiyan Finiküler Hattı. Bu hat özellikle başta Boğaziçi Üniversitesi öğrenci ve çalışanları olmak üzere bölge halkına pratik bir ulaşım çözümü konumunda. Bir diğeri ise Kadıköy’den Sabiha-Gökçen Havalimanı’na yer altından soluksuz ulaşım imkanı tanıyan Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı. 7,4 km hat uzunluğuna sahip, 4 istasyondan oluşan bu hattın tüm elektrik taahhüt işlerini tamamladık. Yılsonunu takiben ocak ayında, uzun süredir çalışmalarını yürüttüğümüz Dudullu-Bostancı Metro Hattı da hizmete açıldı. Hasılat tarafında ise tarihimizin en yüksek hasılat rakamı olan 720 milyon TL ile 2022 yılını tamamladık. 2023 yılına yönelik, ekonomik, jeopolitik ve siyasi risklerin etkisinin yeni yatırımlar ve sektör üzerindeki etkisinin minimize olması kaydıyla, almayı planladığımız yeni taahhüt işlerinin realize olması halinde hasılat ve faaliyet karımızda yüzde 50, ortalama çalışan sayımızda yüzde 20 seviyesinde artış beklentimiz bulunuyor.”

YENİ PROJELER İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Nevhan Gündüz, bu yıl da önemli projelere imza atacaklarını ve yeni projeler için görüşmelerinin devam ettiğini anlattı. Gündüz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Geçtiğimiz yıl bir kısım işlerinin yapımına başladığımız Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı’nda geniş kapsamlı işlerin yer aldığı büyük bütçeli sözleşmenin imza süreci geçtiğimiz ay başladı. Bu sözleşmeyle bizim açımızdan proje büyüklüğü yaklaşık 11 milyon Euro’ya ulaşacak bu önemli metro projesine yakında başlayacağımızı öngörüyoruz. Bunun dışında, İzmir-Foça’da 1967 yılında kapılarını açan Türkiye’nin ilk Tatil Köyü’nün yeniden hizmete girmesine yönelik çalışmalar başladı. Biz de bu projenin elektrik işlerine yönelik sözleşme görüşmelerine devam ediyoruz. Bunların dışında, son imzaladığımız sözleşme olan, İstanbul-Topkapı’da yapımına başlanan Koç Üniversitesi Kültür ve Yurt Yerleşkesi Projesi’nde çalışmalara başladık.”