Özaydemir, "Kiremit, kentsel dönüşümde en doğru çatı çözümü"

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kentsel dönüşüm projelerinde mansard çatı uygulamalarını zorunlu hale getirmesi, şehir estetiğinin yanı sıra yaşam alanlarının fonksiyonelliğini de yeniden tanımladı. Karar, çatı katlarının yalnızca koruma alanı değil, aynı zamanda konforlu ve yaşanabilir mekanlar olarak değerlendirilmesinin önünü açtı.

Kılıçoğlu ve Megaron Çatı Teknolojileri Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Osman Özaydemir, kararın hem şehir kimliği hem de bina konforu açısından önemli bir adım olduğunu söyledi. Özaydemir, “Mansard çatılar, binalara sadece görsel bir zenginlik katmıyor, aynı zamanda çatı katlarını yaşanabilir mekanlara dönüştürerek metrekare verimliliğini artırıyor. Bu yaklaşım, kentsel dönüşüm sürecine hem estetik hem de fonksiyonel bir boyut kazandırıyor. Ayrıca şehrin genel estetiğine bütünlük kazandırması bakımından da son derece değerli bir katkı sunuyor” dedi.

“Kiremit şehre kimlik kazandırıyor”

Mansard çatının şehir estetiğiyle bütünleşen bir mimari unsur olduğunu vurgulayan Özaydemir, “Özellikle kiremit kaplamalı mansard çatılar, sıcak rengi ve doğal dokusuyla kent silüetini zenginleştiriyor. Kiremidin oluşturduğu bu doku, binaları monoton görüntüsünden sıyırarak şehre özgün bir kimlik kazandırıyor” diye konuştu. Özaydemir, doğru malzeme seçiminin çatı konforu açısından belirleyici olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

“Bir binanın en üst katı, doğru çözümlerle en konforlu alanlardan biri haline gelebilir. Bu noktada kiremit, diğer çatı malzemelerine göre üstün özellikler sunuyor. Doğal yapısı sayesinde nefes alarak iç mekan hava kalitesini artırıyor. Gürültü ve hava koşullarına karşı üstün yalıtım sağlıyor, doğru sistemlerle entegre edildiğinde mükemmel ısı yalıtımı sunarak enerji verimliliğine katkıda bulunuyor. Ayrıca bakım gerektirmeyen, uzun ömürlü ve yangına dayanıklı yapısıyla kullanıcıya güvenlik ve düşük maliyet avantajı sağlıyor.”

“Doğru çözüm ortakları projelerin başarısını belirler”

Kentsel dönüşüm sürecinde üstlendikleri rolü de değerlendiren Ali Osman Özaydemir, “Kılıçoğlu’nun bir asra yaklaşan tecrübesi ve Megaron’un yenilikçi çözümleriyle, kiremidin tüm avantajlarını en üst düzeye çıkarıyoruz. Geliştirdiğimiz entegre çatı sistemleri, çatının sadece bir kaplama değil, tam bir güvenlik, konfor ve enerji paketi sunmasını sağlıyor. Kentsel dönüşüm, yalnızca binalarımıza değil, yaşam kalitemize de yapılan bir yatırımdır. Bu süreçte doğru malzeme ve doğru çözüm ortaklarıyla çalışmak, projelerin uzun vadeli başarısını ve konut sakinlerinin mutluluğunu doğrudan etkileyecektir” ifadelerini kullandı.