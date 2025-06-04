Öztek Havalandırma, yeni fabrika yatırımıyla küresel pazarda büyüyecek

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde havalandırma ve iklimlendirme sektörüne hizmet veren Öztek Havalandırma, genel ve özel amaçlı havalandırma sistemleri, proses ve domestik amaçlı ısıtma ve soğutma sistemlerinin kurulumu, su şartlandırma sistemleri ve otomatik kontrol sistemleri kurulumu gerçekleştiriyor. Hastaneler, alışveriş merkezleri, endüstriyel tesisler, oteller, konferans salonları vb. yapıların her türlü iklimlendirme sistemi kurulumunu, anahtar teslimi üretim ve taahhüdünü yaptıklarını belirten Öztek Havalandırma Genel Müdürü Erol Öz, “Ürün portföyümüzde hava kanalları, özel proses ve otomatik kontrol sistemine ait kontrol panosu imalatları bulunmaktadır. Kurmuş olduğumuz tüm sistemlerin bütün ara elemanlarının üretimini de kendi bünyemizde gerçekleştirmekteyiz” diye konuştu.

Anahtar teslim projelerle sektörde fark yaratıyor

Toplamda 15 bin metrekarelik alanda, havalandırma sistemleri, otomatik kontrol sistemleri, su şartlandırma sistemleri ve iklimlendirme çözümleri sunduklarını aktaran Öz, yıllık 1.500 ton sac işleme kapasitesine sahip olduklarını söyledi. Şirketlerinin konumuyla ilgili değerlendirme yapan Erol Öz, sözlerine şöyle devam etti: "Öztek Havalandırma olarak, yüksek kaliteli üretim ve anahtar teslim projelerimizle sektörde fark yaratıyoruz. Hem yurtiçinde hem de yurtdışında büyük ölçekli projelere imza atarak müşterilerimize en iyi hizmeti sunuyoruz. Teknolojiye ve Ar-Ge’ye yaptığımız yatırımlarla inovatif çözümler geliştirmeye devam edeceğiz."

Eskişehir İmişehir Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yeni fabrika yatırımıyla üretim kapasitelerini artırmaya hazırlandıklarının altını çizen Erol Öz, sürdürülebilir büyüme stratejisi doğrultusunda 1.000 kW kapasiteli güneş enerjisi santrali yatırımını da hayata geçireceklerini dile getirdi. Sektördeki gelişmelere hızla adapte olduklarını kaydeden Öz, "Yeni fabrikamız, 30 bin metrekare açık alan üzerinde 20 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. Bu tesis, üretim kapasitemizi artırırken, ihracat hedeflerimize ulaşmamızda önemli bir rol oynayacak. Şu an üretimimizin yüzde 30’unu ihraç ediyoruz. Yeni yatırımla birlikte bu oranı kısa vadede yüzde 50’ye çıkarmayı planlıyoruz. Küresel pazarda daha güçlü bir yer edinmek için üretim süreçlerimizi geliştirmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

“Havalandırma ve iklimlendirme sektörü dönüşüm sürecinde”

Sektörün geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erol Öz, "Havalandırma ve iklimlendirme sektörü büyük bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Enerji verimliliği, hava kalitesi ve sürdürülebilirlik gibi faktörler sektörü şekillendirirken, teknolojik yenilikler ve çevresel düzenlemeler de sektörün geleceğini belirlemekte. Bu gelişmeler, sektöre önemli fırsatlar sunarken, aynı zamanda yüksek başlangıç maliyetleri ve rekabet gibi zorlukları da beraberinde getirse de, sektörün geleceği oldukça parlak görünüyor” ifadelerini kullandı.