"Pandemi öncesi elektrik tüketimine henüz ulaşılamadı"

FİKRİ CİNOKUR

ANTALYA – Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürü İlkay Baydar, EKONOMİ muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede kesintisiz enerji verebilmek için çalışmalar ve yatırımları hakkında bilgi verdi.

Pandemi döneminde işyerlerinde, fabrikalarda ve konutlarda enerji tüketiminin yüzde 15 azaldığını belirten Baydar, ‘’Enerji tüketiminde halen pandemi öncesi 2019 yılı rakamlarına henüz ulaşamadık. Yeni yeni pandemi öncesi rakamlara geliyoruz’’ dedi.

Şirket dağıtım bölgesinde yer alan Antalya, Burdur ve Isparta illerinde toplam 2,3 milyondan fazla aboneye kesintisiz enerji vermek için çalıştıklarını ifade eden Baydar, Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş’nin özelleşmesinden bu yana geçen 10 yılda abonede yüzde 33'lük artış olduğunu söyledi. Baydar, şunları kaydetti.

‘’Mayıs 2013’de şirketin devri tamamlandığında bölgemizdeki toplam abone sayısı 1,8 milyondu. Yaz ayları, bayram tatilleri bizim iş yoğunluğumuzun en fazla olduğu dönemler. Bu yıl da yerli ve yabancı ziyaretçiler nedeniyle bölgemizde yaşanan anlık nüfus değişimi, sıcak havaya bağlı yoğun klima kullanımı ve tarımsal sulama artışı sebebiyle elektrik tüketimi değişimi olacağını tahmin ediyoruz. Enerji sıkıntısı yaşanmaması için gerekli yatırımları ve çalışmaları yaparken geçtiğimiz yılların tüketim miktarları ve hava tahminleri göz önünde bulundurulup Temmuz, Ağustos dönemlerinde ekip planlamalarımızı buna göre düzenliyoruz.’’

Artan talebi karşılamak için trafolarda güç artışına gidildiğini ve bakım çalışmaları için gerekli aksiyonları aldıklarını anlatan İlkay Baydar, şöyle devam etti.

‘’Türkiye’de 48,5 milyon elektrik abonesi var. Bunun yüzde 5’i ise şirketimizin dağıtım bölgesindeki illeri kapsıyor. Yeni yerleşim yerleri, yeni ticarethaneler ve yeni tarımsal alanlar açılması nedeniyle bu yıl talep daha fazla. Yeni abone

başvuru sayısı ise ortalama 23 bin civarında. Antalya, elektrik tüketiminde Türkiye genelinde 7. sırada yer alıyor. Yaz döneminde elektrik tüketimindeki artış nedeniyle kesinti yaşanmaması için tüketimi yakından izliyoruz. Bölgemizde bulunan trafo, AG-OG hatları önleyici tespit çalışmaları kapsamında termal kamera ve kısmı deşarj cihazları taramadan geçiriliyor. 10 yılda bölgemizdeki üç ile yaptığımız yatırımların toplamı 2023 cari fiyatlara göre 11,8 Milyar TL’yi buldu. Bu yıl için ise 2,1 milyar TL’lik bir yatırım planlaması yapıldı Bunun yüzde 58 uygulaması gerçekleşti.’’

Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği bir bölgede hizmet verdiklerini anlatan Baydar, şöyle devam etti.

‘’Türkiye’nin turizm başkenti Antalya her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor. Bu nedenle Antalya ilinin lokomotifi niteliğinde olan turizm bölgelerine olan yatırımları ayrı bir önem ve hassasiyet ile yapıyoruz. 2023 yılında Kundu Turizm Bölgesi’nin enerji alt yapısını teminat altına almak için ilave 2 adet fider tesis edildi. Serik ve Belek bölgelerinde bulunan dağıtım şebekemiz yedeklemek sureti ile güçlendirildi. Yapılan bu yatırım Hem Belek - Kadriye bölgesini hem de Kundu bölgesinin kesintisiz enerji kullanımını garanti altına alındı.’’

Manavgat Çolaklı turizm bölgesine mevcut şebekeye ilave olarak trafo merkezinden 2 ayrı fider tesis ederek bölgeye kapasite artış sağlamış olduklarını anlatan Baydar, Alanya’nın Mahmutlar ve Avsallar bölgelerinde artan enerji taleplerini karşılayabilmek için buralarda TEİAŞ trafo merkezlerinden ilave70 milyonluk yatırım ile fider tesisi ve dağıtım trafolu tesislerin yapıldığını söyledi.

Villa turizminin talebi artıyor

Antalya’nın turizm merkezilerinden Kaş ilçesine bağlı Kalkan bölgesinde pandemi sonrasında artış gösteren villa turizmi kaynaklı enerji taleplerinin karşılanması için TEİAŞ tarafından tesis çalışmalarına başlandığını anlatan İlkay Baydar, sözlerini şöyle tamamladı.

‘’Kalkan trafo merkezinden irtibatların sağlanması için gerekli planlama yapılmakta olup 2023 yılı sonu itibari ile çalışmalara başlanacak. Tüm bunlara ilave olarak Antalya ili merkez ilçelerinde enerji alt yapısı güçlendirme, havai hatların yeraltı kablolu olarak tesis edilme çalışmaları aralıksız olarak devam etmekte Özellikle Döşemealtı ve Kepez ilçelerinde yeni imara açılan bölgelerde şebeke tesis çalışmalarımız sürüyor."