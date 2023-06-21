Corendon, hizmet ihracatı hedefini büyüttü

FİKRİ CİNOKUR

ANTALYA – Bu yıl gökyüzündeki faaliyetinin 19. yılını geride bırakan Corendon Alirlines (Turistik Hava Taşımacılık Şirketi) Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin ‘’2022 yılı Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı” Araştırmasında 12 milyar 573 milyon 072 bin 828 TL ile en çok hizmet ihracatı yapan 8’inci firma oldu.

Uyguladığı proje ve yatırımlarla “İlklerin Havayolu” olarak tanınan Corendon Airlines’a ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen TİM 30. Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreninde verildi. Ödülü Corendon Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer adına şirketin Grup Mali İşler Danışmanı Dr. Batuğhan Karaer aldı.

Hizmet ihracatı hedefi 16 milyar TL

Türkiye ekonomisi ve ülke turizmine katkı sunmaktan dolayı gurur duyduklarını belirten Dr. Batuğhan Karaer, 2023 yılında da en fazla hizmet ihracatı yapan şirketler arasında ilk sıralarda yer almak istediklerini söyledi. Karaer, şunları kaydetti.

‘’Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı Listesinde bir kez daha yer aldık. 2023 yılında da hizmet ihracatını yaklaşık 16 milyar TL olarak tahmin ediyoruz. 2023 turizm sezonunda 750 binden fazla yolcu taşımayı hedefledik. 65 ülke ve 165 havalimanına gerçekleştirdiğimiz direkt uçuşlarla, sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da da Corendon Airlines adından söz ettiriyor.’’

37 uçak filosu

Corendon’un 2001 yılında yolculuğuna Hollanda’da bir tur operatörü olarak başladığını anımsatan Karaer, şöyle devam etti.

‘’Corendon markası, geçen 22 yılın ardından bugün bünyesinde havayolu, incoming acentesi ve Avrupa, Türkiye, Karayipler’de hizmet veren otellerin de yer aldığı güçlü bir turizm grubuna dönüştü. Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ülkemize taşıyan Corendon Airlines, 2023 itibariyle 37 uçaklı filosuyla faaliyetlerine büyüyerek devam ediyor. Corendon Airlines, son yıllarda spor gelişimine katkı sağlamak ve ülkemizde spor turizmini geliştirmek adına hem

yurt içinde hem de yurt dışında pek çok spor kulübüne, elit sporcuya ve spor organizasyonuna sponsorluk desteği sağlıyor. Bu yılda ülkemizin en değerli şirketleri arasında yer almaktan gurur duyuyoruz. Corendon Turizm Grubu olarak, ülkemizin güzelliklerini tüm dünyaya tanıtmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Geride bıraktığımız 22 yılın ardından bugün 37 uçaklı filomuz ve otellerimizle sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın da en önemli turizm şirketlerinden biri haline geldik.’’

Uluslararası Havayolu şirketi haline geldi

Corendon Airlines olarak 65 ülkede 165 destinasyona direkt uçuş sağladıklarını vurgulayan Batuğhan Karaer, Türkiye yüzyılında, ekonomide ve ihracatta büyüme hedefine, her yıl daha da genişleyen filo ile milyonlarca turisti Türkiye’ye taşıyarak katkı sağlamaya devam edeceklerini belirtti. Karaer, sözlerini şöyle tamamladı.

‘’Cumhuriyetimizin 100. Yılında aldığımız bu değerli ödül yeni hedeflerimize koşmak adına bizi motive edecek. 2011 yılında kurulan Hollanda tescilli Corendon Dutch Airlines ve 2017 yılında kurulan Corendon Airlines Europe iştirakleri ile birlikte Avrupa içindeki ve Türkiye'deki popüler tatil destinasyonlarına uçuşlar düzenleyen Corendon Airlines, 2023 yılı itibarıyla 65 ülkede 165 noktaya uçan uluslararası bir havayolu konumuna gelmiştir.’’