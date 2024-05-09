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Pegasus ilk çeyrekte zarar açıkladı

Pegasus Havayolları, 2024 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal verilerini paylaştı. Şirketin bu dönemde net dönem zararı 103 milyon Euro olarak gerçekleşti.

Haber Merkezi
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Pegasus ilk çeyrekte zarar açıkladı
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Dün akşam Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, ilk çeyrek sonuçlarını açıklayan Pegasus, 2024 yılı beklentilerinin korunduğunu belirtti. Bununla birlikte, şirketin ilk çeyrekte 103 milyon Euro zarar açıkladığı ifade edildi.