Pegasus ilk çeyrekte zarar açıkladı

Dün akşam Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, ilk çeyrek sonuçlarını açıklayan Pegasus, 2024 yılı beklentilerinin korunduğunu belirtti. Bununla birlikte, şirketin ilk çeyrekte 103 milyon Euro zarar açıkladığı ifade edildi.
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