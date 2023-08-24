Pegasus, sürdürülebilirlik için CHOOOSE ile işbirliği yapacak

Hüseyin ASLIYÜCE

Pegasus Hava Yolları, iklim teknolojisi şirketi CHOOOSE ile gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında, "Rotamız Birlikte Daha İyi Bir Gelecek" anlayışı ile yolcularına uçuşlarından kaynaklanan karbondioksit (CO2) emisyonlarını dengeleme imkânı sunuyor.

Pegasus, Norveç merkezli iklim teknolojisi şirketi CHOOOSE ile gerçekleştirdiği işbirliği ile uçuşlarından kaynaklanan karbon emisyonlarını dengeleme imkânı sunduğu yeni iklim programını başlattı. Pegasus Hava Yolları internet sitesinden bilet alan yolcular biletleme teyit sayfası üzerinden verilen bağlantıyla, CHOOOSE tarafından geliştirilen bir hesaplayıcı desteğiyle, uçuşlarının karbondioksit (CO2) emisyonu etkisini hesaplayabiliyor ve doğrulanmış iklim çözümlerini destekleyerek uçuşlarından kaynaklanan emisyonlarını dengeleyebiliyor. Böylelikle kendi uçuşlarından kaynaklanan karbon ayak izi hakkında harekete geçerek, sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) dahil olmak üzere dünya çapında iklim eylemini ilerleten projelere katkıda bulunabilecek.

“2050 yılına kadar sıfır emisyon taahhüt ettik”

İş birliğinin ardından havacılığın sürdürülebilirlik hedeflerini destekleyen çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Pegasus Hava Yolları CEO’su Güliz Öztürk, şunları kaydetti: “Pegasus Hava Yolları olarak, sürdürülebilirlik adına önemli bir adım daha atmış olmaktan son derece mutluyuz. İklim eylemi konusunda, 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşmayı taahhüt ettik. Birim yolcu kilometre başına düşen uçuş kaynaklı karbon emisyonlarını 2030’a kadar 2019’a kıyasla yüzde 20 azaltmayı amaçlayan emisyon yoğunluğu hedefimiz aracılığıyla bu taahhüdümüzü daha da güçlendirdik. Hedeflerimiz, operasyonlarımızda ve kullandığımız altyapıda önemli azaltma eylemleri gerektirecek. Bunlarla ilgili farklı başlıkta çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hava yoluyla seyahat eden misafirlerimizin kendi seyahatleri açısından eyleme geçebilmek için farklı fırsatlardan yararlanmaya yönelik beklentisi olduğunu biliyoruz. Biz de sürdürülebilirlik söz konusu olduğunda, tüm ekosistemin birlikte hareket etmesi gerektiğine, dolayısıyla iş birlikçi eyleme yürekten inanıyoruz. Bu nedenle, misafirlerimizi seyahat ederken iklim eylemine katkıda bulunmaya teşvik etmek amacıyla ek bir platform oluşturmak istedik. Bu yeniliği CHOOOSE ile iş birliği içerisinde hayata geçirmekten dolayı memnunuz. Bu programın, sürdürülebilirlik çabalarımızla ilgili olarak misafirlerimizle daha çok etkileşim kurmamız için bize daha fazla fırsat sağlayacağını umuyoruz.”

CHOOOSE CEO'su Andreas Slettvoll ise, “Pegasus Hava Yolları ile iş birliği yapmaktan ve yolcularının iklim eylemine katkı sağlamalarına yardımcı olmaktan gurur duyuyoruz. Giderek daha fazla insan, emisyonlarını anlamak ve bunların iklim etkisine yönelik çözümler bulmak istiyor. CHOOOSE olarak iklim eylemini Türkiye ve ötesindeki gezginler için daha erişilebilir hale getirmekten heyecan duyuyoruz.” şeklinde konuştu.