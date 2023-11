Pegasus’a CAPA’dan çevresel sürdürülebilirlik ödülü

Takip Et

Pegasus Hava Yolları, havacılık ve seyahat endüstrisi için en güvenilir pazar analizi kaynaklarından biri olan CAPA (Centre for Aviation) tarafından düzenlenen CAPA Asya Havacılık Zirvesi ve Sürdürülebilirlik Ödülleri’nde 2023 yılı Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Çevresel Sürdürülebilirlik Havayolu Ödülü’ne (EMEA Environmental Sustainability Airline-Airline Group of the Year) layık görüldü.

“Rotamız Sürdürülebilir Bir Gelecek” sloganıyla havacılığın sürdürülebilirlik hedeflerini destekleyen Havayolu ödülünü Kuala Lumpur’da düzenlenen törende Pegasus Hava Yolları Başhukuk Müşaviri ve Sürdürülebilirlik Direktörü Ali Uzun’a verildi.

Pegasus Hava Yolları CEO’su Güliz Öztürk, konuya ilişkin şunları söyledi: “Tüm Pegasus Hava Yolları ekibinin sürdürülebilirlik hedeflerimize olan içten bağlılığının bir kanıtı olan bu ödülü almaktan büyük onur duyuyoruz. Sürdürülebilirliğe olan bağlılığımızın altını çizen bu önemli ödülle sürdürülebilirlik yolculuğundaki kolektif çabalarımızın takdir edilmesi, bizim için büyük bir gurur kaynağı. 2050 yılına kadar Net Sıfır’a ulaşma yönündeki çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek.”

Pegasus Hava Yolları Başhukuk Müşaviri ve Sürdürülebilirlik Direktörü Ali Uzun ise şunları kaydetti: “Pegasus Hava Yolları olarak, yaklaşık iki yıl önce yeni bir yolculuğa çıktık; amacımız şirketimizde sürdürülebilirlik kültürü oluşturmaktı. Asıl misyonumuzun yaptığımız her şeye yepyeni bir bakış açısı getirmek olduğunu çok çabuk anladık. Bu zor görevi benimsiyoruz. Bu ödül bizim için önemli bir motivasyon kaynağı ve bizi mutlaka daha iyisini yapmaya yönlendirecektir. Ödülü Pegasus Hava Yolları’ndaki tüm çalışma arkadaşlarım adına alıyorum ve bu harika ekibin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum.”

Öte yandan ödüller, hava yolu karbon emisyonlarına ilişkin veriye dayalı ve kapsamlı bir değerlendirme olan CAPA Envest Küresel Havayolu Sürdürülebilirlik Karşılaştırma Raporu’na dayanarak veriliyor. Rapor, hava yolu emisyonlarının şeffaf bir değerlendirmesini sunan ve bağımsız bir hava yolu sürdürülebilirlik derecelendirme sistemi kuran kapsamlı bir sektör kaynağı olarak hizmet veriyor.