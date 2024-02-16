PepsiCo’nun burs verdiği kız öğrenci 200’e ulaştı

MERVE YEDEKÇİ / İSTANBUL

PepsiCo’nun üç yıl önce PepsiCo Vakfı desteği ve Türk Eğitim Vakfı (TEV) işbirliği ile hayata geçirdiği ‘PepsiCo Geleceğin Bilim Kadınları Akademisi’ bu yıl da STEM alanında eğitim gören kız öğrencilerini desteklemeyi sürdürüyor. Bilim, teknoloji, matematik ve mühendislik (STEM) alanlarında kız öğrencilerin daha fazla yer alması için farkındalık yaratmayı amaçlayan projeyle bugüne kadar 325 öğrenci desteklendi. 37 yeni öğrencinin dâhil olduğu proje kapsamında 2024 yılında da 200 kız öğrenciye TEV üzerinden burs veriliyor. Bursiyerlerin yüzde 23’ü deprem bölgesinde öğrenim görüyor.

Daha iyi bir dünya inşa etmek için küresel amaçlar doğrultusunda sosyal sorumluluk projeleri üretmeyi misyon edindiklerini vurgulayan PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Evrim Şen, “PepsiCo Türkiye olarak, toplumsal etkimizi artıracak, dünyayı daha iyi bir yer haline getirecek projeleri de odağımıza alıyoruz. Bu kapsamda özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği, eşitsizliklerin azaltılması ve nitelikli eğitim konularına çalışıyoruz. Dünya genelindeki kadın araştırmacıların sayısı yüzde 30’un altında. UNDP’nin verilerine göre, Türkiye’de STEM alanlarından mezun olanlar arasında kadınların oranı yüzde 34,7 ve üniversite yerleştirmelerinde ilk binde yer alan sayısal bölüm öğrencileri içerisinde STEM alanlarına yerleşme oranı erkeklerde yüzde 81,3, kızlarda ise yüzde 18,6 civarında. Dünyada ekonomik kalkınmanın temelini oluşturacak STEM alanında kadınların temsiliyeti ciddi miktarlarda düşük. Bu sebeple hayata geçirdiğimiz projeyi çok kıymetli buluyoruz” dedi. Şen, proje ile aynı zamanda STEM alanlarında kadın istihdamının artacağı dile getirdi.

"Genç kadınların eşit fırsatlara ulaşmasına destek oluyoruz"

Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Banu Taşkın da “PepsiCo gibi kurumların eğitimde fırsat eşitliğini desteklemeleri, çeşitlilik ve kapsayıcılığı bir ilke olarak kabul etmeleri ve bu doğrultuda faaliyetler göstermeleri çok kıymetli. Türk Eğitim Vakfı olarak biz de bu noktada sürdürülebilir kalkınma hedefleri olan nitelikli eğitim ve toplumsal cinsiyet eşitliği ilkelerini esas alarak üstümüze düşen görevleri yerine getiriyor ve çalışıyoruz. Bu kapsamda kız öğrenci yurtlarımız, hayata geçirdiğimiz burs fonları, projeler ve işbirliklerimizle genç kadınların eşit fırsatlara ulaşmasına destek oluyoruz” diye konuştu.

14 öğrenci PepsiCo'da staj imkanı buldu

Geleceğin Bilim Kadınları Akademisi’nde şimdiye kadar 325 öğrenciye burs verildi. 14 öğrenci ise PepsiCo’da staj yapma fırsatı buldu. Akademide öğrenciler STEM alanlarında eğitimlerin yanı sıra birçok farklı destekten de yararlanma fırsatı yakalıyor. Öğrenciler TEV’in çeşitli eğitim programlarına katılma imkânına sahip olurken aynı zamanda da PepsiCo’nu Türkiye’de kurucu destekçisi olduğu ‘Milyon Kadına Mentor’ projesi üzerinden mentorluk alabiliyor. Şimdiye kadar program kapsamında burs alan öğrencilerin 71’i akademiden mezun oldu.