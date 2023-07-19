Perakende ekipmanları şirketi Üçge, geri dönüşüm sektörüne girdi

Murat KÜÇÜK

Perakende ekipmanları ve anahtar teslim mağaza çözümleri konusunda Türkiye’nin lider, dünyanın ise sayılı firmalarından Üçge Grubu, katı atık yönetimine özel ürettiği makineler ile farklı bir sektöre giriş yaptı.

EKONOMİ’ye özel açıklamalarda bulunan Üçge Grup Şirketleri Genel Müdürü Esra Güven, 2020’de Türkiye’de depozito iade sistemlerinin gündeme gelmesiyle geri dönüşüm makineleri için çalışmalara başladıklarını söyledi. Kanuni zorunluluklar ve çevresel hassasiyetler nedeniyle geri dönüşüm konusunun yakın zamanda daha önem kazanacağını belirten Esra Güven, çalışmalarını başta Türkiye olmak üzere birçok ülkenin iç kanunlarına göre biçimlendirdiklerini söyledi. Türkiye’nin plastik, alüminyum ve cam içecek kutularının hammaddesini ithal ettiğini dile getiren Güven, “İçecek ambalajları üretmek için hammadde bulmak giderek zorlaşıyor. Artık olaya döngüsel ekonomi açısından bakmak gerekiyor. Daha da önemlisi işin bir de çevresel tarafı var. Üçge olarak bu fikirlerden yola çıktık. Plastik, cam ve alüminyum içecek kutularını tekrar sisteme kazandıran geri dönüşüm makinelerinin üretimine başladık” dedi.

Dönüşüm marketlerde başlayacak

Regülasyonların deklare edilmesini beklediklerini belirten Esra Güven, 2 farklı ürün geliştirdiklerini söyledi ve şu bilgileri paylaştı: “Avrupa’daki marketlerde sıkça gördüğümüz, kullanıcıların plastik, cam ve metal kutuları geri dönüşüme soktuğu makineleri ürettik. Hedefimiz; bu makineden ilk yıl 3 bin adet üretmek ve marketlerde konumlandırmak. Diğer makinemiz ise bant sistemi ile çalışıyor. Bu büyük makineyi ise kalabalık kamusal alanlar için tasarladık.” Üçge’nin güçlü finansal ve teknik altyapısı ile fabrika kurulumunu tamamladıklarını belirten Güven, seri üretime başlamak için regülasyonların netleşmesini beklediklerini ifade etti. Güven, gelecek günlerde Üçge olarak çevreyi koruyan ekipmanlara daha fazla ağırlık vereceklerinin de altını çizdi.