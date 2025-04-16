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Petkim’de iskele modernizasyonu ile operasyonel hız artıyor

SOCAR Türkiye’nin grup şirketlerinden, Türkiye’nin ilk ve tek entegre petrokimya tesisi Petkim’in üretim kapasitesini ve verimliliğini artıracak modernizasyon projeleri arasında yer alan “İskele Modernizasyon Projesi” kapsamındaki İskele-3 sahasında çalışmalar başarıyla tamamlandı.

Haber Merkezi
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Petkim’de iskele modernizasyonu ile operasyonel hız artıyor
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Türkiye’nin en büyük entegre endüstri grubu SOCAR Türkiye’nin grup şirketlerinden Petkim’de, İskele Modernizasyon Projesi (PJMP) kapsamında İskele-3 sahasında gerçekleştirilen modernizasyon çalışmaları tamamlandı. İskele Modernizasyon Projesi sayesinde, Petkim’in ihtiyaçları doğrultusunda İskele-3’ün uzunluğu ve derinliği artırılarak, limana daha büyük gemilerin yanaşmasına imkân sağlandı.

İskele-3’e ilave edilen modern yükleme sistemleri ve boru hatları Petkim’in verimliliği artırılacak

İskele-3’e ilave edilen modern yükleme sistemleri ve boru hatları sayesinde, yükleme ve boşaltım operasyonlarının daha hızlı yapılması sağlanarak Petkim’in verimliliği artırılacak.  

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