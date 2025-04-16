YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar GİBTÜ’yü ziyaret etti

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Ziyarete YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Prof. Dr. Naci Gündoğan ve YÖK Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murteza Bedir de katıldı. GİBTÜ Rektörlük binasında gerçekleşen görüşmelerde üniversitenin bilimsel büyüme stratejileri, kalite odaklı dönüşüm süreci, dijitalleşme hamleleri ve yeni nesil üniversite modeli masaya yatırıldı.

Senato toplantısında akademik vizyon ele alındı

Ziyaretin en önemli duraklarından biri, GİBTÜ Senato Toplantısı oldu. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın başkanlığında gerçekleşen toplantıya üniversitenin akademik ve idari üst yönetimi katıldı. Toplantıda GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, üniversitenin son dönemde gösterdiği bilimsel atılım, araştırma projelerindeki ivme ve uluslararası akademik iş birlikleri hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Özvar ise yaptığı konuşmada, GİBTÜ’nün kısa sürede sergilediği gelişimi takdirle karşıladıklarını ifade ederek, üniversitenin büyüyen vizyonunun yükseköğretim sistemine değer kattığını belirtti. Kalite güvencesi, araştırma üniversiteleri modeli, dijital eğitim teknolojilerinin entegrasyonu ve bölgesel kalkınmaya katkı gibi konuların önemine değinen Özvar, bu alanlarda aktif rol üstlenen üniversitelerin stratejik önem taşıdığını vurguladı.

Toplantı, Prof. Dr. Erol Özvar’ın senato üyelerinin sorularını içtenlikle yanıtlaması ve üniversitenin geleceğine ilişkin görüş alışverişiyle tamamlandı.

Ziyaret kapsamında gerçekleşen diğer görüşmelerde, GİBTÜ’nün ulusal ve uluslararası düzeyde akademik iş birliklerini güçlendirme hedefi, nitelikli insan kaynağı yetiştirme vizyonu ve araştırma altyapısını büyütmeye dönük planları değerlendirildi. Ayrıca yükseköğretimde dijitalleşme, inovasyon temelli dönüşüm ve öğrenci merkezli üniversite anlayışı üzerine fikir alışverişi yapıldı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve beraberindeki heyet, üniversitenin akademik kadrosu ile yapılan görüşmelerin ardından GİBTÜ yönetimine misafirperverlikleri için teşekkür ederek, üniversitenin başarılarının artarak devam etmesini temenni etti.