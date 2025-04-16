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Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'i ziyaret edecek

CHP lideri Özgür Özel, dün akşam geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeni ile hastaneye kaldırılan ve bu sırada iki defa kalbi duran DEM İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i bu akşam 17:00'de tedavi gördüğü hastanede ziyaret edecek.

Haber Merkezi
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Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'i ziyaret edecek
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TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, dün akşam saatlerinde yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Aort damarında yırtılma tespit edilen Önder, dün gece ameliyata alındı.

Yaklaşık 12 saat süren operasyonun ardından yoğun bakıma alındığı doktorlar tarafından yapılan basın açıklaması ile duyuruldu.

Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumunun ciddiyetini öğrenen birçok isim, tedavisinin sürdüğü Şişli’deki Florence Nightingale Hastanesi’ne gelerek destek ziyaretlerinde bulundu.

Özel, İstanbul'a geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de gelişmeleri yakından takip ettiği ve İstanbul’a geldiği kaydedildi.

CHP tarafından yapılan bilgilendirmede, Özel’in saat 17.00’de hastaneye gelerek Önder’i ziyaret edeceği açıklandı.

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