  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. TBMM'den "Sırrı Süreyya Önder" kararı: Genel Kurul çalışmalarına iki gün ara verildi
Takip Et

TBMM'den "Sırrı Süreyya Önder" kararı: Genel Kurul çalışmalarına iki gün ara verildi

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle TBMM Genel Kurulu çalışmalarına 2 gün ara verildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TBMM'den "Sırrı Süreyya Önder" kararı: Genel Kurul çalışmalarına iki gün ara verildi
Takip Et

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle TBMM Genel Kurulu çalışmalarına iki gün ara verildi. Komisyonların ise çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi.

Hayati tehlikesi sürüyor

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, aort damarı yırtılması nedeniyle gece ameliyata alındı. Yaklaşık 12 saat süren ameliyatın ardından Önder, yoğun bakıma kaldırıldı. Doktorları, "En büyük kalp cerrahi operasyonlarından biridir. Ölüm riski en yüksek olan ameliyatlardan biridir. Yoğun bakım ünitesine alınmıştır. Halen hayati tehlikesi sürmektedir" dedi.

Ekrem İmamoğlu'ndan Sırrı Süreyya Önder'e "geçmiş olsun" mesajıEkrem İmamoğlu'ndan Sırrı Süreyya Önder'e "geçmiş olsun" mesajıGündem
Mansur Yavaş'tan Sırrı Süreyya Önder'e "geçmiş olsun" mesajıMansur Yavaş'tan Sırrı Süreyya Önder'e "geçmiş olsun" mesajıGündem
Erdoğan'dan Sırrı Süreyya Önder için geçmiş olsun telefonuErdoğan'dan Sırrı Süreyya Önder için geçmiş olsun telefonuGündem
Sırrı Süreyya Önder son durumu nedir, sağlık durumu nasıl, kalp krizi mi geçirdi, kaç yaşında?Sırrı Süreyya Önder son durumu nedir, sağlık durumu nasıl, kalp krizi mi geçirdi, kaç yaşında?Gündem
Gündem
Bakan Yerlikaya ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
Bakan Yerlikaya ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
Siber suçlara yönelik operasyonlarda 223 şüpheli yakalandı
Siber suçlara yönelik operasyonlarda 223 şüpheli yakalandı
AYM'nin Can Atalay kararı TBMM Genel Kurulu'nda okutuldu
AYM'nin Can Atalay kararı TBMM Genel Kurulu'nda okutuldu
Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'i ziyaret edecek
Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'i ziyaret edecek
Megastar Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu hayatını kaybetti
Megastar Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu hayatını kaybetti
Bakan Yerlikaya ülkesine dönüş yapan Suriyeli sayısını açıkladı
Bakan Yerlikaya ülkesine dönüş yapan Suriyeli sayısını açıkladı