TBMM'den "Sırrı Süreyya Önder" kararı: Genel Kurul çalışmalarına iki gün ara verildi

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle TBMM Genel Kurulu çalışmalarına iki gün ara verildi. Komisyonların ise çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi.

Hayati tehlikesi sürüyor

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, aort damarı yırtılması nedeniyle gece ameliyata alındı. Yaklaşık 12 saat süren ameliyatın ardından Önder, yoğun bakıma kaldırıldı. Doktorları, "En büyük kalp cerrahi operasyonlarından biridir. Ölüm riski en yüksek olan ameliyatlardan biridir. Yoğun bakım ünitesine alınmıştır. Halen hayati tehlikesi sürmektedir" dedi.