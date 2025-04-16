Erdoğan'dan Sırrı Süreyya Önder için geçmiş olsun telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Van Milletvekili Pervin Buldan'ı arayarak hastaneye kaldırılan Sırrı Süreyya Önder’e ilişkin geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gece saatlerinde kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyata alınan DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile telefonda görüştü.
Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder için geçmiş olsun dileklerini iletti
Erdoğan, Buldan’a Sırrı Süreyya Önder için geçmiş olsun dileklerini iletti. Buldan, Erdoğan’ın kendisine Önder’in ameliyatını yapan ekipte Türkiye’nin en iyi doktorlarının bulunduğunu söylediğini aktardı.