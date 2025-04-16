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Ekrem İmamoğlu'ndan Sırrı Süreyya Önder'e "geçmiş olsun" mesajı

TBMM Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, aort damarındaki yırtık nedeniyle 12 saat süren bir operasyon geçirdi. Önder'in hayati tehlikesi devam ediyor. Tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, Önder için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

Haber Merkezi
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Ekrem İmamoğlu'ndan Sırrı Süreyya Önder'e "geçmiş olsun" mesajı
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TBMM Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, aort damarındaki yırtık nedeniyle ameliyat oldu.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutulan Ekrem İmamoğlu, ciddi kalp rahatsızlığı yaşayan Önder için sosyal medyadan "geçmiş olsun" paylaşımı yaptı.

Ekrem İmamoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"TBMM Başkanvekili, İstanbul Milletvekili Sn. Sırrı Süreyya Önder’in geçirdiği ciddi rahatsızlığı büyük bir üzüntüyle öğrendim.

Başarılı bir tedavi sürecinin ardından yeniden kardeşlik ve barış için hizmetlerine devam etmesini gönülden diliyorum. Kendisine yüce Allah’tan acil şifalar temenni ediyorum."

Hayati tehlikesi devam ediyor

Önder kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da özel bir hastaneye kaldırıldı. Önder'in aort damarındaki yırtık nedeniyle yaklaşık 12 saat süren ameliyatı sona erdi. Önder'in bir süre ameliyathanede tutulduktan sonra kalbi cihaza bağlı olarak yoğun bakım servisinde gözlem altına alındığı öğrenildi.

 Önder'in son durumuyla ilgili hastanenin başhekimliğinden açıklama geldi.

Hastaneden yapılan açıklamada, "On iki saate yakın süren ameliyat sonrası hastamın Sayın Önder ECMO (kalp dolaşım destek cihazı) eşliğinde Yoğun Bakım Ünitemize alınmıştır" denildi. Önder'in hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

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