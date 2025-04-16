Mansur Yavaş'tan Sırrı Süreyya Önder'e "geçmiş olsun" mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, gece saatlerinde geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için mesaj paylaştı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yavaş, "Sayın Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" dedi.

Dün gece yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan ve tedavisi yoğun bakımda devam eden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) April 16, 2025

Hayati tehlikesi devam ediyor

Önder kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da özel bir hastaneye kaldırıldı. Önder'in aort damarındaki yırtık nedeniyle yaklaşık 12 saat süren ameliyatı sona erdi. Önder'in bir süre ameliyathanede tutulduktan sonra kalbi cihaza bağlı olarak yoğun bakım servisinde gözlem altına alındığı öğrenildi.

Önder'in son durumuyla ilgili hastanenin başhekimliğinden açıklama geldi.

Hastaneden yapılan açıklamada, "On iki saate yakın süren ameliyat sonrası hastamın Sayın Önder ECMO (kalp dolaşım destek cihazı) eşliğinde Yoğun Bakım Ünitemize alınmıştır" denildi. Önder'in hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.