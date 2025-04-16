Selahattin Demirtaş'tan Sırrı Süreyya Önder'e mektup: Barış için bilinenin de ötesinde çok çalıştı

Dün gece kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan ve yaklaşık 12 saat süren zor bir ameliyat geçiren DEM Parti İstanbul milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş tutuklu olduğu Edirne Cezaevi'nden bir mektup kaleme aldı.

"Barış elçisi olmak zor iştir"

"Seni seviyoruz Sırrı abi" diye başlayan mektupta Demirtaş "Barış elçisi olmak zor iştir. Her türlü siyasi hesabın ötesinde, anaların, babaların evlat acısı yaşamaması için yüreğini ortaya koyarsın ama çoğu zaman bunun kıymeti bilinmez. Barış için bilinenin de ötesinde çok çalıştı" diye yazdı.

Önder, cezaevi ziyaretinde de fenalaşmış

Demirtaş, "Son cezaevi ziyaretinde Sırrı Bey aniden fenalaştı, rengi beyaza kesti, kalbini tuttu. Telaşlandık, doktor, ambulans çağırmaya yeltendik, izin vermedi. Koridora çıkıp biraz hava aldı. Ahmet Türk ve Pervin Buldan’la gözlerimiz doldu, daracık hapishane görüş odasında barışı konuşmanın zorluğuyla yutkunduk" dedi.

Demirtaş mektubunu, "Sırrı Bey ayağa kalkacak, bu barış illa ki olacak ve inşallah o da göğsünü gere gere kendi emeklerinin sonuçlarıyla gurur duyacak. Bunu en çok hak edenlerdensin Sırrı abi, dualarımız kalbimiz seninle. Seni seviyoruz can abim" sözleriyle noktaladı.

Selahattin Demirtaş'ın mektubu şöyle:

Hayati tehlikesi devam ediyor

Önder kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da özel bir hastaneye kaldırıldı. Önder'in aort damarındaki yırtık nedeniyle yaklaşık 12 saat süren ameliyatı sona erdi. Önder'in bir süre ameliyathanede tutulduktan sonra kalbi cihaza bağlı olarak yoğun bakım servisinde gözlem altına alındığı öğrenildi.

Önder'in son durumuyla ilgili hastanenin başhekimliğinden açıklama geldi.

Hastaneden yapılan açıklamada, "On iki saate yakın süren ameliyat sonrası hastamın Sayın Önder ECMO (kalp dolaşım destek cihazı) eşliğinde Yoğun Bakım Ünitemize alınmıştır" denildi. Önder'in hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.