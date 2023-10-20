Piyalepaşa Çarşı açılıyor

Gayrimenkul ve enerji alanında faaliyet gösteren Polat’ın 65 yılı aşkın tecrübesiyle hayata geçirdiği konut, rezidans, ofis, alışveriş ve yaşam merkezi Piyalepaşa İstanbul, Piyalepaşa Çarşı konseptiyle yeni bir soluk getiriyor.

İçinde konut, ofis, çarşı, otel, sanat galerileri ve gastronomi alanlarıyla bütünlüklü bir yaşam merkezi olan Piyalepaşa İstanbul’un kalbinin Piyalepaşa Çarşı’da atacağını belirten Polat Gayrimenkul İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Yücel, “Piyalepaşa İstanbul, bizim en kıymetli projelerimizden bir tanesi. Bu projeyi oluştururken bölgenin tarihi 100 yılı aşan kültürel kodlarına saygılı, semt hayatı ile uyumlu ve bölgeye değer katacak bir yaşam alanı kazandırmak arzusundaydık. Bugün Piyalepaşa İstanbul; konut, ofis, Piyalepaşa Çarşı, paylaşımlı ofis Han Piyalepaşa’sı, sanat galerileri ve zengin gastronomi kültürü ile ideal karma bir yaşam merkezi haline geldi.” dedi.

Kiralanabilir alanın yüzde 85’i doldu

Piyalepaşa İstanbul Projesi’nin ikinci etabı olan Piyalepaşa İstanbul Premium’un çarşısının da Piyalepaşa Çarşı’ya eklendiğinde ortaya toplam uzunluğu 1 kilometreyi aşan bir alışveriş sokağı ortaya çıkacağını belirten Yücel, “İlk fazdaki toplam kiralanabilir alanımız olan 22 bin 500 metrekarenin şimdiden yüzde 85’i doldu. Piyalepaşa Çarşı’da bugün içlerinde 8 modern sanat galerisi ve 2 bin 500 metrekarelik Han Piyalepaşa’nın da bulunduğu tam 62 ticari ünite yerini aldı. İkinci fazda Piyalepaşa Çarşı’ya 14 bin 500 metrekarelik bir ticari alan daha ilave olarak gelecek. İkinci fazda yine mağazalar, restaurantlar, çocuk oyun alanları bulunurken, buna ek olarak Residence Inn By Marriott ve Courtyard by Marriott konseptli otellerimiz, sinema kompleksi ve İstanbul gösteri dünyasına büyük bir zenginlik getirecek çok amaçlı sanat merkezimiz de bulunacak.” diye konuştu.

Hedef, yıllık 7,5 milyon ziyaretçi

Mimarisi ve konsepti tarihi Nişantaşı ve Beyoğlu sokaklarından ilham alınarak yaratılan, 550 metre uzunluğunda, 17 metre genişliğindeki 2 katlı Piyalepaşa Çarşı’da seçkin mağazaların yanı sıra farklı damaklara hitap eden gastronomi, kafeler ve sanat galeri de bulunuyor. Yüksek tavanlı ve geniş vitrinli mağazalarıyla açık havada alışveriş deneyimi sunan Piyalepaşa Çarşı’da, ikinci fazla birlikte giyim, kozmetik, elektronik, ev ve yaşam gibi sektörlerden 120 seçkin markanın mağazaları bulunacak. Yılda 7,5 milyon ziyaretçinin ağırlanması hedefleniyor.

Piyalepaşa Çarşı’da yer alan Sanat Meydanı, sanatın öncü platformlarına ev sahipliği yaparken, Piyalepaşa İstanbul’un simgesi olan Saat Kulesi de Türkiye’nin en geniş koleksiyonuna sahip İstanbul Sihir Müzesi olarak her hafta yüzlerce kişiye ev sahipliği yapıyor. 4 katlı kapalı 4 bin araçlık otopark imkanın yanı sıra kısa süreli park, taksi ve vale imkânları da bulunan Piyalepaşa Çarşı ziyaretçileri arabalarını rahatlıkla park edip, dolaşabiliyorlar.

Beyoğlu İstiklal Caddesi, Karaköy, Kabataş, Nişantaşı ve Beşiktaş gibi şehrin cazibe merkezlerine birkaç dakika mesafede yer alan Piyalepaşa Çarşı, D-100 Karayolu ve Çevreyolu bağlantılarına, Dolmabahçe ve Kağıthane tünellerine, Çağlayan Adliyesi ve hastanelere çok yakın bir konumda.