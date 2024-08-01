Pladis'in Türkiye ve Orta Asya Bölgesi’nde üst düzey atamalar

pladis TREECA (Türkiye, Doğu Avrupa ve Orta Asya) Bölgesi Başkanı ve Ülker CEO’su Mete Buyurgan 2025’in ikinci çeyreği itibarıyla pladis organizasyonunda doğrudan Global CEO’a Salmin Amin’e raporlayacağı uluslararası stratejik bir pozisyona getirilecek. Buyurgan 2025 yılının ikinci çeyreğine kadar mevcut görevlerine aynen devam edecek.

Özgür Kölükfakı, pladis’e 9 Eylül 2024 itibarıyla gelecekteki pladis Türkiye - Orta Asya Başkanı ve Ülker CEO’su olarak katılacak. 2025 yılının ikinci çeyreği itibarıyla abu görevleri üstlenecek. Kölükfakı aynı zamanda pladis İcra Komitesi üyesi ve Ülker Yönetim Kurulu üyesi olarak da yer alacak. Özgür Kölükfakı doğrudan Global CEO Salman Amin’e raporlayacak. 2025 yılının ikinci çeyreğine kadar devam edecek geçiş sürecinde Ülker CEO’su Mete Buyurgan Kölükfakı’ya destek verecek.