  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Porsche hisselerinde sert düşüş
Takip Et

Porsche hisselerinde sert düşüş

Elektrikli araçlara geçiş sürecinde zorlanan Porsche, kâr beklentisini dördüncü kez düşürdü. Lansman ertelemesi ve kârlılık uyarısı sonrası hisseler yüzde 7'den fazla değer kaybetti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Porsche hisselerinde sert düşüş
Takip Et

Alman otomobil üreticisi Porsche'nin hisseleri yüzde 7’den fazla değer kaybetti. Şirketin en büyük hissedarı olan Volkswagen’in hisseleri de düşüş yaşadı.

Porsche’nin hisse fiyatı, cuma günü yapılan açıklama sonrası pazartesi öğleden sonra yüzde 7’den fazla geriledi.

Euronews'te yer alan habere göre şirket, kâr beklentisini düşürdüğünü ve yeni elektrikli araç serisinin lansmanını ertelediğini duyurdu.

Porsche, elektrikli araçlara geçiş sürecinin bu yıl faaliyet karını 1,8 milyar euro azaltacağını bildirdi. Şirket, satışlardan elde edilecek kâr marjı beklentisini yüzde 5 ila yüzde 7 aralığından yüzde 2’ye kadar düşürdü.

Bu açıklama, Porsche’nin bu yıl içinde dördüncü kez kâr tahminlerini aşağı yönlü revize etmesi anlamına geliyor.

Küresel su krizine karşı ülkeler arasında güç birliği!Küresel su krizine karşı ülkeler arasında güç birliği!Gündem
Şirket Haberleri
Gerekçe, siber saldırı: Dev otomobil markası üretimi durdurdu
Gerekçe, siber saldırı: Dev otomobil markası üretimi durdurdu
Adidas hakkındaki rekabet soruşturmasında sözlü savunma toplantısı yapıldı
Adidas hakkındaki rekabet soruşturmasında sözlü savunma toplantısı yapıldı
Singapore Hava Yolları ile Vietnam Hava Yolları ortak uçuşlara başlıyorlar
Singapore Hava Yolları ile Vietnam Hava Yolları ortak uçuşlara başlıyorlar
Özgür Global’den şehre değer katacak yeni bir konut projesi daha: Quadrium
Özgür Global’den şehre değer katacak yeni bir konut projesi daha: Quadrium
En hızlı büyüyen Mersin firmaları açıklandı
En hızlı büyüyen Mersin firmaları açıklandı
Arzum'da üst düzey atama
Arzum'da üst düzey atama