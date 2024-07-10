Pratik Finansman, BDDK'dan faaliyet izni aldı, çalışmalara başladı

Finansmana erişimin ve kredi maliyetlerinin zorlu olduğu bir dönemden geçildiğini kaydeden Ergün Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özbey Ergün, “Vatandaşlarımızın arzuladığı ve hak ettiği bir yaşam kalitesi var. Doğru finansman modeliyle ürün ve hizmetlere erişim, bu yaşam kalitesinin merkezinde yer alıyor. Tam da ihtiyaç duyulan, stratejik bir zamanda Pratik Finansman şirketimizle ekonomimize güç vermeye geldik.” dedi.

"Rekabet avantajı sağlayan, güçlü bir teknolojik altyapıya sahibiz"

Ergün Holding çatısı altında sigortadan, finansmana; teknolojiden e-ticarete, yeni ekonominin itici gücü olan kilit sektörlerde çeşitlendirilmiş bir yatırım portföylerinin bulunduğunu paylaşan Ergün, “Grubumuzun yönetimi altındaki ekosistemde önemli bir ticari işlem bulunuyor. Pratik Finansman’la başta bu ticarete konu olan ürün ve hizmetlere erişim fırsatı isteyen bireyler ve şirketler olmak üzere müşterileri yalın, hızlı ve avantajlı finansman modelimizle destekleyeceğiz. Rekabet avantajı sağlayan, güçlü bir teknolojik altyapıya sahibiz. Niş alanlarda, teknolojisiyle farklılaşan ve esnek alternatif finansman ürünlerimizle pazarı büyüteceğiz.” dedi.

"Tüketicilerin ve şirketlerin hayallerine erişmesine destek oluyoruz"

Ergün, Pratik Finansman’ın yenilikçi bir finansman sistemi olmasının yanında bir sosyal sorumluluk projesi de olduğunu ifade ederek şu açıklamalarda bulundu:

“Şirketimizle, finans ekosistemine dahil müşterilerimize finansman sağlayacağız. Ayrıca, bu müşteri gurubunun yanında; geçmişte bankacılık sistemine erişimi olan, ancak yaşadığı zorluklar sebebiyle sistemin dışında kalmış vatandaşlarımız ve şirketler de var. Etkin risk yönetimi yaklaşımıyla, bu grup içinde ödeme gücü ve diğer kriterleri uygun olan müşterilerin tekrar finansal sisteme erişiminin de önünü açacağız. Pratik Finansman’la tüketicilerin ve şirketlerin hayallerine erişmesine destek oluyoruz.”