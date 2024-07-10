Konya Şeker’den üreticiye 295,7 milyon liralık sulama ve patates avansı

Konya Şeker, üretici ortaklarına toplamda 295 milyon 797 bin liralık sulama ve patates avansı vereceğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 272 milyon 292 bin liralık pancar sulama avansı 10 Temmuz'da üretici ortaklarının hesabına yatırılacak. 23 milyon 505 bin liralık patates avansı ise 11 Temmuz'da hesaplara geçecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, üretici ortaklarının finansal yükünü hafifletmek ve üretim sürecinde daha rahat hareket etmelerini sağlamak amacıyla 272 milyon 292 bin liralık pancar sulama avansını bugün, 23 milyon 505 bin liralık patates avanslarını ise perşembe günü hesaplara yatıracaklarını belirtti. Konya Şeker'in üreticisini her zaman desteklediğini belirten Erkoyuncu, desteklerin gelecekte de artarak devam edeceğini ifade etti.