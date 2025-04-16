PwC bir düzineden fazla ülkeden çıkıyor

İngiltere merkezli, denetim vergi ve danışmanlık denince dünyada akla dev dört büyük (big four) şirketten biri olan PricewaterhouseCoopers (PwC) dünyada bir düzineden fazla ülkedeki faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı.

PwC, muhasebe tarafında yaşanan skandalların tekrarlanmasını önlemek için küçük ya da riskli ülkelerle kâr edilmeyen ülkedeki faaliyetlerini durdurdu.

Yerel ortaklıklardan oluşan küresel bir ağ olarak faaliyet gösteren Big Four muhasebe firması, görüşmelere aşina olan kişilere göre, yerel ortaklarla artan anlaşmazlıkların ardından bu ayın başında Frankofon Afrika'daki 10 üye firmasıyla bağlarını kopardı.

Yerel liderler, PwC'nin küresel yöneticileri tarafından riskli müşterilere hizmet vermeyi bırakmaları yönünde baskı gördükleri için son yıllarda işlerinin üçte birinden fazlasını kaybettiklerini ve geçen yıl bir çıkış için görüşmelere başladıklarını söyledi.

PwC kuruluşlarının kayıtlarına ve yerel haberlere göre, ayrılık PwC'nin Zimbabve, Malavi ve Fiji'deki üye firmalarıyla bağlarını kesmesinden sadece birkaç ay sonra tamamlandı.