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Tolon Global Genel Müdürü Ömer Tolon hayatını kaybetti

Tolon Global Genel Müdürü Ömer Tolon, 15 Şubat 2025 tarihinde Nazilli’deki Go-Kart pistinde geçirdiği kaza sonrası İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti. 2.5 ay hastanede tedavi gören Tolon, bugün hayata gözlerini yumdu.

Haber Merkezi
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Tolon Global Genel Müdürü Ömer Tolon hayatını kaybetti
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Tolon Global Genel Müdürü Ömer Tolon, 15 Şubat 2025 tarihinde Aydın'ın Nazilli ilçesinde yer alan Go-Kart pistinde bir kaza geçirmiş ve yapılan ilk müdahalelerin ardından İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Acı haber TOSFED'ten geldi

Rallici Patron olarak da bilinen Tolon’dan acı haber, geçmiş dönem Yönetim Kurulu Üyesi olduğu Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’ndan geldi.

TOSFED yaptığı açıklamada, “Geçmiş dönem Yönetim Kurulu Üyemiz ve eski sporcumuz Ömer Tolon'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.  Türk otomobil sporlarına değerli katkılarda bulunmuş, örnek kişiliği ve çalışmalarıyla her zaman saygıyla anılacak olan Tolon'a Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine ve camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Cenaze programı belli oldu

İş dünyasını yasa boğan vefat haberinin ardından Tolon’un cenaze töreninin ayrıntıları da belli oldu.

Ömer Tolon'un cenazesi, 2 Mayıs Cuma günü İzmir Çiğli Atatürk Organize Sanayi Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Örnekköy Mezarlığı'na defnedilecek.

Tolon Ailesi taziyeleri, 2 Mayıs 2025 Cuma 19:00 - 22:00 ve 3 Mayıs 2025 Cumartesi 10:00-15:00 saatleri arasında Çiğli AOSB'de bulunan Litany Izmir Event Alanı'nda kabul edecek.

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