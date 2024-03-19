Rabobank Türkiye'nin satışı feshedildi
Rabobank’ın Türkiye iştiraki Rabobank A.Ş’nin Liberyum Danışmanlık’a satışını öngören sözleşme feshedildi.
Rabobank AŞ'nin kripto şirketi Liberyum'a satışını düzenleyen sözleşmenin feshedildiği açıklandı.
Rabobank’tan yapılan açıklamada bankanın Türkiye iştiraki Rabobank A.Ş.’nin BTCTurk iştiraki Liberyum Danışmanlık’a satışını öngören ve Mayıs 2022’de imzalanan sözleşmenin 2 Şubat’ta feshedildiği bildirildi. Açıklamada Rabobank A.Ş.’nin satışı sürecinin devam ettiği belirtildi.
Açıklamada “Bu süreç, Grubun operasyon modelini sadeleştirip geliştirirken ticari bankacılık faaliyetlerini büyütme stratejisi ile uyum içindedir.” denildi.