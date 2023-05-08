Rasyotek, hizmetlerine 'Ustalık Telafi Programı'nı da ekledi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) desteğiyle geliştirilen ve yaklaşık 1 yıldır yürürlükte olan Ustalık Telafi Programı, işverenlerin mesleklerindeki ustalıklarını belgelendirmek isteyen çalışanları desteklemesi açısından önemli bir fırsat sunuyor. Program, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) belgesi zorunluluğu bulunan birçok meslekte çalışanların mevzuata uyum sağlamalarına olanak tanıyan bir çözüm getirerek, işverenlerin cezai yaptırımlarla karşılaşmalarını engelliyor. Rasyotek, teşvik hizmetleri konusunda müşterilerine sağladığı kazançlara bir yenisini ekleyerek program kapsamında uçtan uca danışmanlık hizmeti veriyor. İşverenler için projelerin tüm süreçlerini uçtan uca takip eden Rasyotek, program sayesinde işverenlere nakdi ödemeyle destek verilmesini ve işverenlerin hesabına her çalışan için net asgari ücretin yarısı kadar destek ödemesi yapılmasını sağlıyor.

Uçtan uca danışmanlık hizmeti

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Rasyotek Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Pak, “21 Nisan 2022 tarihi itibariyle duyurusu yapılan ve uygulamaya başlanan Ustalık Telafi Programı, Türkiye'nin işgücü verimliliğinin artırılması için atılan önemli bir adım. MYK belgesi bulunmayan veya belgeye sahip olduğu halde ilgili meslekte çalışma süresi 10 yılı aşmış olan çalışanlara sahip işverenler, bu programdan ve sunduğu teşvikten faydalanabiliyor. Programla çalışanların mesleki tecrübeleri ölçme ve değerlendirmeye tabi tutuluyor. Bu sayede nitelikli işgücü artışının önü açılıyor.” dedi.

Programdan faydalanan işletmelere uçtan uca danışmanlık hizmeti sunduklarını belirten Pak, “Rasyotek olarak, faaliyet gösterdiğimiz sektörde hem kurucu hem de lider unvanına sahibiz. 'Teknolojik İnsan' mottosuyla şimdiye dek danışmanlık, bilişim, sağlık, eğitim, üretim ve e-ticaret alanlarında binden fazla kuruma ve Türkiye’nin önde gelen ilk 500 şirketi içerisinde yer alan 150 kuruluş ve 40 holdinge birçok referans proje sunduk. Ustalık Telafi Programı kapsamında da diğer programlarda olduğu gibi işverenlerimize uçtan uca danışmanlık hizmeti veriyoruz.” diye konuştu.

Program, 34 alan ve 184 dalda uygulanacak

Programla nitelikli işgücünün artırılmasına olanak tanındığına dikkat çeken Pak, “Milli Eğitim Bakanlığı’nın 34 alan ve 184 dalda uygulanmasına karar verdiği ve süresi en fazla 27 hafta olarak belirlenen program, iş süreçlerinin daha verimli hale gelmesine, maliyetlerin azaltılmasına ve işgücü kalitesinin artırılmasına katkıda bulunuyor. Değişen mevzuatlar ve şartlar göz önüne alındığında, şirketlerin bu teşviki takip etmesi ve doğru kullanması oldukça önemli. Aksi halde cezai yaptırımlarla karşılaşılabilir.” şeklinde konuştu.

Her çalışan için işverene net asgari ücretin yarısı kadar destek

Ustalık Telafi Programı’nın diğer devlet teşviklerinden farklı olarak nakdi ödeme ile işverenlerin desteklendiği bir program olduğunu vurgulayan Pak, şunları kaydetti: “İşletme tarafından ödenecek ücretin belgeleri Mesleki Eğitim Merkezi’ne teslim edildiğinde, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanmak üzere, işverene 27 hafta boyunca ödeme yapılacak. Ustalık Telafi Programı kapsamında işverenin hesabına her çalışan için net asgari ücretin yarısı (4.253,40 TL) kadar destek sağlanıyor. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) verilerine göre, Türkiye’de 2,5 milyona yakın MYK belgeli çalışan bulunuyor. Telafi programıyla MYK belgesi alma zorunluluğu ortadan kalkacak. MYK belgesinin 5 yıl geçerlilik süresi bulunmasına rağmen, Ustalık Belgesi süre kısıtı olmaksızın ömür boyu geçerli olacak. Bu program kapsamında işverenler, en az lise mezunu olan çalışanlarının almaya hak kazanacağı Ustalık Belgesi ile MYK belgesi olmayan çalışanları için uygulanacak olan cezai yaptırımlardan da kurtulmuş olacak. MEB desteği ile geliştirilen Ustalık Telafi Programı kapsamında, işverenlerimize sunduğumuz nakdi destek ve danışmanlık hizmetleriyle, şirketlerin teşviklerden en iyi şekilde faydalanmalarını sağlayacağız.”

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