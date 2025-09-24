Referans, topraktan sofraya kurduğu sürdürülebilir yapıyla büyüyor

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Referans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Bakioğlu, endüstriyel yemek sektöründe 25 yılı aşkın süredir edindikleri tecrübeyi, yenilikçi yatırımlar ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla geleceğe taşıdıklarını belirtti. Bakioğlu, Referans Holding’in amiral gemisinin Referans Catering olduğunu vurgulayarak, “Geçen yıla göre adet bazında yaklaşık yüzde 20’lik bir düşüş yaşansa da biz üretim gücümüzü koruyoruz. Günlük 150 bin kişilik yemek üretim kapasitemiz var. Bursa’nın yanı sıra çevre illerde de hizmet veriyoruz. Özellikle sanayinin hızla büyüdüğü Gebze bölgesinde büyümeyi hedefliyoruz. Bugün taşımalı yemekle 180 noktaya ulaşıyor, 10 noktada yerinde üretim yapıyoruz. Yeni anlaşmalarla bu sayı daha da artacak” dedi. Bakioğlu, maliyet yönetiminde en önemli avantajlarının kendi üretim kaynakları olduğunu ifade ederek, “Hammadde ihtiyacımızın yüzde 60’ını kendi kaynaklarımızdan karşılıyoruz. Sözleşmeli tarım yapıyoruz, bakliyat ve yağ gibi ürünleri yıllık alımlar halinde temin ediyoruz. Ayrıca kendi besi çiftliğimiz, tarım üretimimiz ve lojistik merkezimiz sayesinde entegre bir yapı kurduk. Bu sayede müşterilerimizi fiyat dalgalanmalarından koruyor, sürdürülebilir tedarik avantajı sağlıyoruz” diye konuştu.

“Otomotiv endüstrisinin temposuna uygun çözümler üretiyoruz”

Üretimlerinin yüzde 98’ini otomotiv sektörüne yaptıklarını hatırlatan Bakioğlu, “Biz yalnızca yemek değil; güven, sürdürülebilirlik ve stratejik ortaklık sunuyoruz. Robotik sistemler, chiller soğutma teknolojisi ve Ar-Ge destekli altyapımızla otomotiv sektörünün temposuna uygun, güvenilir ve kaliteli çözümler üretiyoruz” açıklamasını yaptı. Referans Holding’in Tutku, Tecrübe ve Teknoloji (3T) ilkeleriyle hareket ettiğini söyleyen Bakioğlu, vizyonlarını şöyle özetledi: “1.500 kişilik kadromuzla yalnızca yemek üretmiyoruz, aynı zamanda sektörün dilini konuşan bir çözüm ortağı oluyoruz. Yalın üretim mühendislerimiz sayesinde süreçleri sürekli iyileştiriyoruz. Kaizen, Asakai ve Gemba gibi çalışmalarımızla müşterilerimizin üretim yükünü hafifletiyor, verimliliklerine katkı sağlıyoruz. Ar-Ge ve Ür-Ge yatırımlarımızla teknolojiyi işin merkezine koyuyoruz. Gıda güvenliği ve hijyen standartlarını her zaman en üst seviyede uyguluyoruz.”

“Yerel üreticiye destek, çevreye duyarlı üretim”

Yerel üreticilerle iş birliği yaparak hem ekonomiye hem tarıma katkı sağladıklarını belirten Bakioğlu, topraklı ve topraksız tarım projeleriyle 40 farklı üreticiyi desteklediklerini anlattı. Tarımsal üretimden lojistiğe, besi çiftliğinden ekmek fabrikasına kadar tüm süreci yönettiklerini dile getiren Bakioğlu, “Tarladan sofraya kadar bütüncül bir hizmet modeli sunuyoruz” diye konuştu. Bakioğlu, çevresel sorumluluklarının da öncelikleri arasında olduğunu vurgulayarak, “Fabrikalarımızın çatısına kurduğumuz güneş panelleri ile yıllık 340 bin kWh elektrik üretiyor, karbon ayak izimizi azaltıyoruz. Araç filomuzda elektrikli araç kullanımını artırıyor, tablet sistemleriyle kâğıt israfını önlüyoruz. Çevre mühendislerimizin katkılarıyla su ve karbon ayak izini azaltmaya, yenilenebilir enerji kullanımını yaygınlaştırmaya devam ediyoruz” bilgisini verdi.