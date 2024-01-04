Rekabet’ten Nestle, Eti ve Horizon Hızlı Tüketim’e ceza

ANKARA (EKONOMİ)- Rekabet Kurulu, Rekabet Kanunu’nun 4’üncü maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle Eti Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş, Nestle Türkiye Gıda Sanayi A.Ş ve Horizon Hızlı Tüketim Ürünleri Üretim Pazarlama Satış ve Ticaret AŞ’ye idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı. Kurul, Danone Tikveşli ile ilgili soruşturmada ise ihlale yönelik bulguya ulaşmadı.

Yapılan açıklamada Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ tarafından 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinin ihlal edildiğine, dolayısıyla adı geçen teşebbüse idari para cezası verilmesine karar verildiği bildirildi. Nestle’ye 260 milyon 183 bin lira idari para cezası verildi.

Aynı dosya kapsamında soruşturma açılan Eti Gıda ve Horizon Hızlı Tüketim firmalarında ise soruşturma uzlaşmayla sonuçlandırıldı. Faaliyet gösterdikleri piyasayı şeffaflaştırmaya yönelik rekabeti kısıtlayıcı nitelikte eylemlerde bulundukları gerekçesiyle; Eti Gıda’ya 36 milyon 96 bin lira, Horizon’a ise 55 milyon 140 bin lira idari para cezası verildi.