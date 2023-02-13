Renault Group Türkiye CEO'su Hakan Doğu görevinden ayrıldı

Esra Özarfat

BURSA - Renault-Nissan İttifakı Satın Alma Organizasyonu'nda "Satın Alma Güç Aktarma Organları Başkan Yardımcısı" olarak 2013 yılında Renault çatısı altında çalışmaya başlayan Hakan Doğu, 2021 yılından bu yana Oyak Renault’nun Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürütüyordu.

Hakan Doğu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla görevinden ayrıldığını duyurdu. Doğu, “13 Şubat 2023 itibariyle, Renault Grubu'ndaki kariyerimi ‘Renault Grubu'nun Türkiye CEO'su’ olarak sonlandırıyorum ve profesyonel hayatımda yeni heyecan verici hikayeler keşfetmek için keşfedilmemiş sulara yelken açıyorum” dedi.

Hakan Doğu veda mesajında şu ifadelere yer verdi: “Renault Grubu'ndaki çok ödüllendirici kariyerim boyunca hatırlamam gereken çok fazla kilometre taşı var. Burada, lütfen son 10 yılıma bir göz atın: Renault Grubu Yönetim Kurulu Üyeliği’nde ve diğer tüm küresel otomobil üreticileri arasında "ilk Türk" olma onurunu yaşadım.

Farklı pozisyon ve sorumluluklarda mükemmel mesleki deneyimlerim oldu; Renault Grubu Satış Sonrası İş Birimi'nde 7 unutulmaz yılın yaşandığı, birçok başarı hikayesiyle sonuçlanan inanılmaz bir dönüş planı ile organizasyona gururla liderlik ettiğim yer. Zamanla gerçek arkadaş olan bazı harika meslektaşlarımla çalıştım.

Her birine çok müteşekkirim ve etrafımda böyle insanlar olduğu için şanslıyım. Yaklaşık 6,5 yılımı evimden ziyade otellerde geçirdim; dünyanın dört bir yanına seyahat ettim; ama buna değer! Geri dönüşün iş tatmini ve şirket başarısı açısından harika olduğunu söylemekten çok memnunum. Renault Grubu ile çalışma ayrıcalığına sahip olmak, profesyonel hayatımın en önemli noktası "oldu" ve "olacak".