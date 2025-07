Rent Go araç kiralama sektöründe lider oyuncu haline geliyor

Takip Et

Rent Go Genel Müdürü Köksal Öztürk, bugün, yüzlerce kişilik uzman kadrosu, Türkiye’nin dört bir yanında, kendi yönettiği 50’ye yakın kurumsal ofisi ile daima müşterisinin yanında olan bir marka olarak kuruldukları günden bu yana da gösterdikleri performansla araç kiralama sektörünün ilk beş şirketi arasında yer almayı başardıklarını söyledi.

Öztürk,” Sektörde geride bıraktığımız on yılda bağımsız araştırma kuruluşları tarafından tescillenmiş yüzde 98’lik müşteri memnuniyetine sahip bir araç kiralama şirketi olarak, her geçen gün daha iyi hizmet sunmak için çalışıyoruz. Bireysel müşterilerimize ek Rent Go Filo markamızla da ticari işletmelerin farklılaşan taleplerine yanıt vermek için adımlar atıyoruz. Kurum kültürümüz haline gelen müşteri memnuniyeti yaklaşımımız ve sektörün daima en genç otomobil filosu unvanını korumak için yaptığımız yatırımlarla kusursuz deneyim süreçlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Müşterilerimizin daima yanlarındayız

Bağımsız ve tarafsız araştırma kuruluşlarının gerçekleştirdiği tüketici anketleri ile aldıkları ödüllerin, yüzde 100'e yakın müşteri memnuniyeti oranlarını kanıtladığını anlatan Genel Müdür Köksal Öztürk,”Başarımızı, ISO9001 ve ISO12001 sertifikalarıyla resmi olarak belgeleyerek sektördeki kalite standartlarımızı pekiştirdik. Bununla birlikte, yalnızca kiralama sürecinde değil sonrasında da müşterilerimizin ihtiyaçlarına kulak verip talepleri doğrultusunda hizmetlerimizi sürekli olarak geliştiriyoruz. Bu yaklaşım sayesinde, müşteri deneyimini her geçen gün iyileştirerek kalıcı bir memnuniyet sağlamaya odaklanıyoruz “diye konuştu.

Otomotiv, özellikle de araç kiralama sektörünü ele alındığında güven kavramının kritik öneme sahip olduğunu anlatan Öztürk, “Nihayetinde maddi ve manevi güvenlik ile doğrudan ilgili bir alan olması sebebiyle kiralama süreçlerinin temiz ve şeffaf olması gerekir. Rent Go olarak müşterilerimizle kurduğumuz samimi ilişkilerin yanında, kurumsal hizmet süreçlerimizle de sorunsuz kiralama deneyimi sunuyoruz. Filomuz, 1 yaş ortalamasına sahip, sektördeki en genç ve geniş marka/model araçlardan oluşuyor. Öte yandan, ihtiyaçlar özelinde kiralama seçeneklerimiz, şeffaf sözleşme süreçlerimiz ve uzman personel desteğimiz neticesinde müşterimizin her daim yanında olmaya gayret ediyoruz” dedi.

Güvenilir olmanın marka ve müşteri arasında en temel unsur olduğunu ifade eden Öztürk,” Güvenilir ve şeffaf olmak, marka ve müşteri arasındaki köprünün en temel unsurudur. Bu durum marka itibarını artırırken müşteri sadakatini de aynı oranda besler. Geçmişte iyi bir deneyime sahip olan müşteri, aşina olduğu ve memnun kaldığı markayı tercih eder. Öte yandan müşteri memnuniyeti yüksek markalar, yeni müşteri kazanmakta da avantajlı konumdadır. Olumlu referanslar ve geri dönüşler, kalıcı başarı ve istikrarlı büyümenin en önemli unsurlarından biridir.