RMK Marine'den rüzgâr enerjisiyle çalışacak yelkenli Ro-Ro gemisi

RMK Marine, çevreci ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanacağı yeni bir projeyi hayata geçiriyor. RMK Marine, öngörülen görev profiline göre yüzde 90’a varan oranda rüzgâr enerjisinin itme gücüyle çalışacak ticari yelkenli Ro-Ro gemisi için açılan uluslararası ihaleyi kazandı.

Şirket, geminin inşası için Fransız Neoline Armateurs ile sözleşme imzaladı. Söz konusu sözleşme gerekli koşulların yerine getirilmesini takiben 6 Ocak 2023’te yürürlüğe girdi ve nihai anlaşma Fransa’nın Nantes kentinde tarafların katılımıyla gerçekleştirilen törenle kamuoyuna duyuruldu.

2025 yılında teslimi planlanan ve konsept ismi Neoliner olan 136 metre boyundaki Ro-Ro gemisinde navigasyon ve yelken donanımı kontrol sisteminin yanı sıra rüzgâr ve deniz koşullarını değerlendirerek optimum seyir rotası ve sürati belirleyen akıllı sensörler yer alıyor. Gemide ayrıca yelken donanımı ile seyir için uygun rota belirleme sistemi, hafif, dayanma gücü yüksek ve katlanabilir karbon fiber iki direk üzerine konumlandırılan özel malzemeden üretilmiş katlanabilir yelkenler de bulunuyor.

6 bin 300 tonluk kargo taşıma kapasitesi bulunuyor

Toplamda 3 bin metrekarelik yelken alanı, 20 kişilik gemi personeli ve 12 yolcu kapasiteli yaşam mahalleri ile yaşam destek sistemlerine sahip Neoliner’ın 6 bin 300 tonluk kargo taşıma kapasitesi bulunuyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan RMK Marine Genel Müdürü Adnan Nefesoğlu, şunları kaydetti: “Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tüm gemilerin karbon emisyonlarını 2030’a kadar yüzde 40, 2050’ye kadar yüzde 70 azaltma ve nihayetinde karbon sıfır olma hedeflerini belirlemişti. Biz de bu hedeflerle uyumlu bir şekilde çevreci ve karbon ayak izini azaltan teknolojileri hayata geçirdiğimiz projelerde kullanıyoruz. Öte yandan başta rüzgâr enerjisi olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarının kendi sektörümüzde de uygulama alanı bulmasını çok kıymetli buluyoruz. Öngörülen görev profiline göre yüzde 90’a varan oranda rüzgâr enerjisinin itme gücüyle çalışacak ticari yelkenli Ro-Ro gemisi Neoliner’ın inşası için Neoline Armateurs ile imzaladığımız sözleşme de çevre dostu üretim anlayışımızın önemli bir göstergesidir.” dedi.

Neoline Armateurs CEO’su Jean Zanuttini ise şunları kaydetti: “Günümüzün en büyük sorunları arasında yer alan iklim değişikliğinin her gün farklı alanlarda karşımıza çıktığı bir ortamda, rüzgâr gücünün ticari gemiler için kullanılmaya başlanması, giderek karmaşıklaşan enerji sorununa fayda odaklı bir çözüm sunuyor. Rüzgârın diğer birçok enerji kaynağının fiyatından ve ulaşılabilir olmasından daha öngörülebilir bir kaynak olduğunu düşünüyoruz. Rüzgâr gücünün sektörümüzde enerji kaynaklarının dönüşümünde bizlere eşsiz bir fırsat sunduğuna inanıyoruz.”