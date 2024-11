Tezmeksan, RoboCAM Plus ile kullanıcı dostu parça besleme işlemlerinde yeni dönem başlattı

Takip Et

Endüstri 4.0 ile gelişen imalat süreçlerine uyum sağlayacak teknolojilerle müşterilerine sunduğu seçenekleri zenginleştiren Tezmaksan’ın endüstriyel otomasyonun ihtiyaçlarından yola çıkarak geliştirdiği RoboCAM Plus, yüksek kabiliyeti sayesinde karmaşık besleme kurgularını sorun olmaktan çıkarıyor. Robotlu otomasyon sistemi CubeBOX’a entegre olarak tasarlanan yazılım robotlu besleme yapılan her alanda kullanılabilirken müşterilerden gelen geri bildirimlere göre hızlıca ve sürekli güncellenerek en güncel teknolojiye uyum sağlıyor.

CubeBOX sistemine entegre olarak tasarlandı

RoboCAM’ın geliştirilme aşamasında oldukça işlevsel bir süreçten geçtiğini belirten Tezmaksan Robot Teknolojileri Genel Müdürü Serhat Volkan Yılmaz, “Endüstriyel otomasyonun ihtiyaçlarından yola çıkan RoboCAM Plus’ı CubeBOX ile tezgaha ya da farklı istasyonlara parça besleme işleminin etkili ve kolay şekilde programlanmasını sağlamak için geliştirdik. Bunu yaparken de kullanıcının robotun kumandasına ihtiyacı olmadan, yüksek kabiliyetli ve kullanıcı dostu bir arayüz oluşturmak istedik. Normalde besleme kurgusu sistemdeki robotun kumandası kullanılarak da yapılabiliyordu. Fakat robotun ve kumandasının kullanımı iyi bir eğitim ve bilgi gerektiriyor. RoboCAM Plus ile biz bu ihtiyacı minimuma indirdik. Bu yazılım endüstriyel ve ticari alanlarda geniş bir uygulama potansiyeline sahip. CubeBOX sistemine entegre olarak tasarladığımız RoboCAM Plus, robotlu besleme yapılan her alanda kullanılabilirken bir veya birden fazla tezgah operatörünün yaptığı işi yüksek kontrol kabiliyeti ile 7/24 yapabiliyor. Makinaya salt iş parçasını ya da fikstür veya palet üzerine monte edilmiş iş parçalarını besleyebiliyor, işleme presesi nihayetinde parçalar CubeBOX’a geri istiflenebiliyor veya bir konveyöre bırakılabiliyor” dedi.

Karmaşık besleme kurguları artık sorun olmaktan çıkıyor

Besleme hücrelerindeki iş akışını kurgulamanın kimi zaman oldukça zor olduğunu ancak RoboCAM Plus ile bunun üstesinden gelindiğini vurgulayan Yılmaz, yazılımın avantajlarına dair şunları söyledi: “RoboCAM Plus ile müşterilerimiz her besleme kurgusunu oluşturabiliyor. İstasyon temelli bir program yapısıyla besleme hücresinin ilk kurulumu yapıldıktan sonra

programlaması oldukça kolay. RoboCAM’in öne çıkan özellikleri arasında karmaşık besleme kurgularını kolayca oluşturabilme, istasyon temelli bir program yapısı, nesne tabanlı yazılım mimarisi ve kullanıcı hesapları ile güvenli kullanım sağlama gibi özellikler bulunuyor. Ayrıca, parça konumlarının DXF dosyalarından okunabilmesi ve kullanıcıların kendi matrislerini oluşturabilmesi gibi özellikler de dikkat çekiyor.”

Geri bildirimlerle sürekli gelişiyor

RoboCAM Plus’ın geliştirme sürecinde müşteri geri bildirimlerini dikkate aldıklarını belirten Yılmaz, “Tarafımıza gelen geri bildirimlere hızlıca cevap vererek yazılımı sürekli geliştiriyoruz. Gelecekte RoboCAM’ın 3D modelleme özelliğinin tam donanımlı bir çevrim dışı test motoruna dönüştürülmesi ve palet pool ve kartezyen robot geliştirme süreçlerinin devam etmesini planlıyoruz. Endüstri 4.0’a hazır bir yazılım olarak doğmuş ve dijital dönüşüm sürecine önemli katkılar sağlayan RoboCAM Plus’ın tasarım ekibinin tamamen kendi bünyemizde olması ve bu ekibin yanında yıllardır endüstri ile iç içe olan satış ve servis ekibimiz, yazılımı çok avantajlı bir noktaya taşıyor. Bu doğrultuda firma olarak Ar-Ge bölümüne yapılan yatırımlara devam edecek ve gelişen teknolojiye ayak uydurarak sektörün ihtiyaçlarına en güncel çözümleri sunmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.