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Rekabet Kurulu'ndan Viking Kağıt ve Selüloz şirketine 9,1 milyon lira para cezası

Rekabet Kurulu, Viking Kağıt ve Selüloz Sanayi ve Ticaret AŞ'ye rekabet kurallarını ihlalden dolayı 9,1 milyon lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Haber Merkezi
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Rekabet Kurulu'ndan Viking Kağıt ve Selüloz şirketine 9,1 milyon lira para cezası
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Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Kurul kararıyla şirketin alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturmanın tamamlandığı belirtildi.

Soruşturma süreci devam ederken Viking Kağıt ve Selüloz Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından uzlaşma metni sunulduğuna işaret edilen açıklamada, Rekabet Kurulunun bu talebi kabul ettiği ve söz konusu soruşturmanın uzlaşmayla sonlandırıldığı bildirildi.

Yüzde 15 indirim uygulandı

Açıklamada, şirketin söz konusu iddia kapsamında kanun ihlalini kabul ettiğine dikkat çekilerek şunlar kaydedildi:

"Soruşturmanın uzlaşma usulüyle sonlandırılması sebebiyle idari para cezasında yüzde 15 oranında indirim uygulanarak Viking Kağıt ve Selüloz Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 9 milyon 73 bin 292 lira idari para cezası verilmiştir. Viking Kağıt, Lily, Terra, Senso, Pufla, Select, Select Nature ve Green4u markaları ile temizlik ürünleri pazarında tuvalet kağıdı, kağıt havlu, peçete, ıslak havlu, ıslak mendil, kolonya, kutu mendil ve cep mendili üretimi ve satışı alanlarında faaliyet göstermektedir. Bilindiği üzere, rekabet hukuku mevzuatına kazandırılan uzlaşma uygulaması kapsamında Kurul, ilgililerin talebi üzerine veya resen, soruşturma sürecinin hızlı bitirilmesinden doğacak usulü faydaları ve ihlalin varlığına veya kapsamına ilişkin görüş farklılıklarını göz önüne alarak uzlaşma usulünü başlatabilmekte ve soruşturmanın sonlandırılmasına karar verebilmektedir."

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