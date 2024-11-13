Kripto teknolojilerinde dünya deviyle güç birliği

Yüksek performanslı, ölçeklendirme için oluşturulmuş bir blokzincir ağı olan Avalanche, Misyon Bank’ın dijital varlık teknolojilerine duyduğu güveni kripto platformundaki iş birliğiyle bir kez daha göstermiş oldu. Geçtiğimiz aylarda, Misyon Bank’ın Türk Eurobondlarının tokenizasyonuna yönelik ilk pilot projesi de Avalanche blokzincir ağı üzerinde gerçekleşmişti.

Küresel kripto yatırımcıları tarafından en güvenilen ağlardan biri olan Avalanche; Misyon kripto platformunun hız, güvenlik ve avantajlı işlem maliyetleriyle öne çıkmasını sağlıyor.

“Yeni kurumlara en az 1,5 yıl kazandırıyoruz”

Misyon Bank Genel Müdürü Dr. Önder Halisdemir, “Tokenizasyon ve kripto varlıklar alanında son 2 yılda geliştirdiğimiz kapasitenin ürünü olan bu adım, ülkemizi uluslararası yatırımcılar için cazibe merkezi haline getirme ve dijital varlıklar alanında bölgenin teknoloji merkezi olma hedeflerimizi destekliyor. Bu alanda yol almak isteyen ülke ve bölge kurumlarına en az 1,5 yıl kazandıracak hazır bir altyapı sunabiliyoruz. İşlem hacmine göre dünyanın en büyük 3. kripto pazarı olan ülkemizi, dijital varlıklar alanında bölge lideri konumuna getirmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Halisdemir kripto platformunun saklama altyapısına ilişkin, “40 trilyon dolar büyüklüğünde varlık yöneten, küresel yatırım bankası State Street’in de tercih ettiği İsviçre teknolojisini yerelleştirdik ve 1773 İTÜ Teknopark Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) aracılığıyla uzman ekiplerle güçlendirdik. Platforma entegre saklama teknolojimiz, bölgede benzersiz ve tek olma özelliğini taşıyor.” ifadelerini kullandı.

“Türkiye, bölgesel ilginin merkezi olmaya hazır”

Ava Labs Kurucu CEO’su Dr. Emin Gün Sirer ise, “Türkiye, dijital varlık teknolojilerinde hızla gelişen ekosistemi, stratejik konumu ve nitelikli iş gücüyle bölgesel ölçekte kripto varlıklara olan ilgiyi karşılayacak bir potansiyele sahip. Misyon Bank, bölgesel ekosistemde yaygınlaşma hedefimizin güçlü bir ortağı.” açıklamasında bulundu.

Platformda neler yapılabilecek?

-Dünya genelinde yaygın kripto varlıkların yanı sıra Türkiye’de üretilen tokenlar, platform aracılığıyla kolayca alınıp satılabilecek.

-Yatırımcılar herhangi bir bankadaki TL hesaplarından ya da doğrudan kripto cüzdanlarına bağlanarak alım satım işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

-Yatırımcıların cüzdanlarındaki kripto varlıklar, SPK’nın yayınladığı listede “Saklamacı Kripto Hizmet Sağlayıcı” olarak yer alan Misyon Bank'ın Türkiye’de kurulu sistemleri üzerinde güvenle korunacak.

-Kurumlar, Sermaye Piyasaları Kurulu’nun (SPK) izin ve düzenlemeleri çerçevesinde belirledikleri özelliklerde tokenları, platform üzerinde üretebilecek ve piyasaya sunabilecek.