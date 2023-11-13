Roche Bobois yeniden İstanbul'da

Mobilya tasarımında “Fransız Yaşam Sanatını” dünyaya sunan lüks marka Roche Bobois, uzun bir aradan sonra İstanbul showroomunu seçkin tasarım ve dekorasyon markalarının bulunduğu Skyland HOM Dekorasyon Merkezi’nde yeniden hizmete açtı.

Roche Bobois CEO’su Guillamue Demulier ve markanın Türkiye Distribütörü ENNE Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Aytekin’in birlikte yaptığı açılışta, markanın sonbahar-kış koleksiyonunun ön izlemesi de gerçekleştirildi. Renklerin harmonik geçişler yaptığı koleksiyon Fransız tasarımının zengin çeşitliliğini temsil ediyor.

“İlhamını sanattan, sanatçıdan ve doğadan alıyor”

Roche Bobois CEO’su Guillamue Demulier açılışta yaptığı konuşmada, markanın 55 ülkede 260 showroomu bulunduğunu belirterek “Roche Bobois, sadece güçlü bir Avrupalı üretici ağına değil, aynı zamanda Joana Vasconcelos, Marcel Wanders, Kenzo Takada, Ora Ito, Sacha Lakic başta olmak üzere ünlü sanatçılar ve tasarımcılar ile iş birliği içinde. Dünyanın önde gelen moda evleri olan Jean Paul Gaultier ve Missoni Home ile de çalışıyoruz. Fransız yaşam sanatını tüm tasarımlarımıza yansıtıyoruz. Bu tasarmlarda ilhamımızı sanat, sanatçı ve doğanın renklerinden alıyoruz. Bu düşünce ile Roche Bobois, her müşterisine yaratıcılık ve tasarım konusunda kişiselleştirilmiş bir yaklaşım sunuyor” dedi.

Demulier, uzun sayılabilecek bir aranın ardından İstanbul ile yeniden buluşmaktan mutluluk duyduklarını da kaydederek “Küresel bir oyuncu olarak İstanbul’da konumlanmak, bize yeni fırsatlar sunacaktır. Türkiye pazarı çok büyük. Bu büyülü şehirde markamız ile var olmak heyecan verici.Roche Bobois Grubu olarak Türkiye pazarındaki hedeflerimiz için İstanbul önemli bir kilometre taşı olacaktır” şeklinde konuştu.

“Sırada Bodrum var”

Roche Bobois Türkiye Distribütörü ENNE Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Aytekin de, markanın Türk tüketiciler tarafından yakından takip edildiğini söyleyerek “Tasarım stiliyle çok beğenilen bu marka, kalitesiyle de öne çıkıyor. Bu markayı ülkemize kazandırmanın önemi ortada. Roche Bobois, ENNE Mobilya’nın gücüne güç katacaktır. Bu doğrultuda İstanbul’dan sonra yakın zamanda Bodrum’da yeni bir showroom açarak yatırımlarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Kişiselleştirilmiş tasarımlar

Roche Bobois showroomu, Cleo Guitton başkanlığındaki Fransa’dan gelen tasarım ekibi ile birlikte İstanbul’daki ekip tarafından dizayn edildi. 500 metrekarelik showroomda, yüksek düzeyde kişiselleştirilmiş ve özel sipariş üzerine üretilmiş ürünler bulunuyor. Renklerin harmonik geçişler yaptığı Roche Bobois tasarımları arasında; Mah Jong Koltuk, Astrolab 2.0 masa, Bombom outdoor koltuk takımı, Bubble koltuklar ve berjerler, Ora İto masa, Intermede koltuk, Merlin Ayna, Ava sandalyeler, Mariposa aydınlatmalar, Itıneraire koltuk, Aqua masa ile Montgolfiere koltuk öne çıkan ürünler arasında bulunuyor.