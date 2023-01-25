Rönesans'tan Aşkabat'a ikinci yatırım

Rönesans Holding, Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenen 14. Japon-Türkmen Ekonomi Konferansı'nda, Orta Asya'da hayata geçirilecek stratejik proje için ön anlaşmaları tamamladı.

Anlaşma kapsamında, Rönesans Holding’in, Japon Kawasaki Heavy Industries ile birlikte dünyanın ilk doğal gazdan benzin üretim tesisinin ikincisini inşa edeceği bildirildi.

Türkmenistan’nın başkenti Aşkabat’ta 2019 yılında hayata geçirilen ve 1,7 milyar dolara malolan ilk GTG (Gas to Gasoline) tesisi, büyük ölçekli endüstriyel tesis olarak "Dünyanın İlk Doğalgazdan Benzin Üreten Tesisi" unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na girmişti.

İmza töreni sonrası konuşan Rönesans Endüstri Tesisleri Başkan Yardımcısı Osman Bozkurt; "Rönesans olarak inovatif niteliği tescilli, büyük ölçekli endüstriyel tesislerin inşasında önemli deneyimlerimiz bulunuyor. Bu tecrübemizi, güçlü iş ortaklarımızla birlikte yeni projelere yansıtmaktan, bir Türk şirketi olarak dünyanın farklı coğrafyalarında büyük ölçekli endüstriyel işlere imza atmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz" dedi.