Rus şirketten ABD kararı: Operasyonlarını sonlandırıyor

Rus antivirüs yazılım şirketi Kaspersky Labs, Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyetlerini kademeli olarak sonlandıracağını açıkladı. Daha önce Biden yönetimi, ABD'de şirketin satışlarını yasaklama planlarını duyurmuştu. Şirket cephesinden gelen son açıklamaya göre 20 Temmuz'dan itibaren ABD operasyonlarını yavaş yavaş sonlandıracak.

Reuters'ın haberine göre ABD merkezli tüm pozisyonlarını kaldıracak olan Kaspersky, daha önce "ABD'li müşteriler için satın alma seçeneği mevcut değil" gerekçesiyle tüketicilerin web sitesi üzerinden ürün satın almalarını engellemişti.

Satışları ABD’de yasaklanacak

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, geçen ay Rusya'nın siber güvenlik şirketi üzerindeki etkisinin oluşturduğu güvenlik risklerini gerekçe gösterdi ve Kaspersky tarafından üretilen antivirüs yazılımlarının ülkede satışının yasaklanacağını söyledi.

Hükümet ayrıca siber güvenlik risklerini gerekçe göstererek haziran ayında Kaspersky'nin iş geliştirme sorumlusu, operasyon direktörü, hukuk sorumlusu ve kurumsal iletişim şefi gibi üst düzey yöneticilerine yaptırım uyguladı.

ABD hükümetinin Kaspersky yazılımının yurt dışına satışına yönelik yeni kısıtlamaları, 29 Eylül'de yürürlüğe girecek. Kısıtlamalar yazılım güncellemelerinin indirilmesini, ürünün yeniden satışını ve lisanslanmasını engelleyecek.

Kaspersky'nin ABD'deki yeni faaliyetleri, kısıtlamaların ilk olarak 20 Haziran'da duyurulmasından 30 gün sonra engellenecek.