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RUSAL Türkiye Temsilci Direktörü Yiğit Kasapoğlu oldu

Alüminyum sektöründe 10 yılı aşkın tecrübeye sahip Yiğit Kasapoğlu, RUSAL’ın Türkiye Temsilci Direktörü görevine atandı.

Haber Merkezi
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RUSAL Türkiye Temsilci Direktörü Yiğit Kasapoğlu oldu
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Dünyanın önde gelen alüminyum üreticilerinden RUSAL,Türkiye yönetim ekibini güçlendirmek adına önemli bir atama gerçekleştirdi. Alüminyum sektörünün deneyimli isimlerinden Yiğit Kasapoğlu, RUSAL Türkiye Temsilci Direktörü görevine getirildi.

Alüminyum sektöründe 10 yılı aşkın bir deneyime sahip olan ve kariyeri boyunca Satın Alma Yöneticisi ve Kıdemli Satın Alma Müdürü gibi önemli roller üstlenerek başta alüminyum olmak üzere birçok farklı metalden oluşan büyük bir portföyü başarıyla yöneten Yiğit Kasapoğlu,RUSAL Türkiye Temsilci Direktörü olarak şirketin Türkiye’deki faaliyetlerine liderlik edecek.

Yiğit Kasapoğlu kimdir?

Yıldız Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünden mezun olan Yiğit Kasapoğlu, kariyerine Assan Alüminyum’da Satın Alma Uzmanı olarak başladı. Alüminyum sektöründe kazandığı deneyimlerle, 8 yıl boyunca Kibar Holding’de çeşitli satın alma pozisyonlarında görev alarak stratejik satın alma, risk yönetimi ve tedarikçi geliştirme alanlarında uzmanlaşan Kasapoğlu, RUSAL Türkiye Temsilci Direktörü pozisyonuna atandı.

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